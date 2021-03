Plus Ultra y los autónomos

El Gobierno de España ha puesto 53 millones del erario público para salvar a una aerolínea de dudosa viabilidad que los críticos vinculan al Gobierno venezolano, que es la bicha de la derecha española y el kamasutra de las posturas más arriesgadas de la izquierda. La compañía da tantas pérdidas que uno no acierta a discernir si pone en vuelo naves a motor transoceánico o cacharros temblones como el hidroavión del mismo nombre, Plus Ultra, que pilotó Ramón Franco en el primer asalto aéreo al otro lado del charco.

Para la ministra portavoz, Plus Ultra es una empresa “española, solvente y estratégica”, pero según las cuentas de la compañía, ninguno de sus ejercicios contables registró beneficios. Por lo tanto, no solo es dudosa la nacionalidad si se mira el padrinazgo, sino que además la solvencia resulta inexistente puesto que su viabilidad financiera ha sido puesta en entredicho por los bancos españoles que no han querido financiarla, ni siquiera con los avales del ICO. Y en cuanto a estratégica, no parece que se pierda mucho sin su concurso.

Resulta poco higiénico el rescate de esta firma aérea en un momento en el que miles de autónomos han quedado fuera del reparto de las ayudas millonarias para paliar los efectos del covid. O que las zonas afectadas por la descarbonización se tengan que repartir 300 millones, de los que apenas cien recaerán en ayudas directas a los ayuntamientos, que son unos cuantos, en Asturias y en otras regiones.

“La aerolínea española que ofrece más maletas”, reza el lema de Plus Ultra en su página web. Curioso eslogan que parece un chiste sacado del episodio de los maletines de la visita relámpago a Barajas de la venezolana Delcy Rodríguez, a quien cumplimentó el ministro Ábalos, que no ha abierto la boca acerca de ambos aconteceres, por si le entran moscas o se tiene que tragar un sapo.