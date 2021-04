Víctor Hugo

Nunca he tenido la sensación de ser demasiado nostálgico de un pasado que ya no volverá, pero sí siento nostalgia de los buenos momentos vividos con aquellas personas que dejaron poso en mi vida, personas tan entrañables como los abuelos, hoy más recordados que nunca, porque los de ahora han sido, en gran medida, los más perjudicados, olvidados y, me atrevo a decir, maltratados durante esta maldita pandemia que aún nos mantiene bajo el manto de la preocupación y de la incertidumbre.

Vienen a mi memoria aquellos años de mi infancia, cuando al llegar a casa después del colegio, lo primero que le decía a mi madre era: “¿Vamos a ver a la abuela (o al abuelo)?”. Por entonces, los niños no nos encerrábamos en nuestras habitaciones para conectarnos con el ordenador, ni wasapeábamos ansiosos con los amigos con los que acabábamos de pasar toda una jornada escolar, ni acudíamos a múltiples y variadas actividades extraescolares… No, había otras prioridades (jugar en la calle, por ejemplo), y entre ellas, ir a ver a los abuelos. ¿Por qué? Porque de ellos aprendíamos muchas de las cosas que hoy aprendemos con herramientas desconocidas por entonces; porque en ellos había ternura, afecto, sonrisa y, sí, en cierta medida, consentimiento. En casa podíamos tener el amor de nuestros padres, también su afecto y ternura, pero…, los abuelos eran especiales. Yo disfrutaba al llegar a casa de mi abuela y ver como ella me daba aquella onza de chocolate que mi madre, por temor a que aquel niño “gordito” siguiera en proceso de parecerse al muñeco de Michelin, me daba con cuentagotas; o cuando me hacía aquella delicia gastronómica del “hoyico” (un trozo de pan al que se le hace un hoyo en el que se echa aceite de oliva y un poquito de sal o azúcar); o, en fin, cuando me contaba tantas y tantas historias que me sirvieron de experiencia y de aprendizaje. También disfrutaba con el abuelo, que enfocaba su afecto y su cariño con la lectura de algún poema de su admirado Antonio Machado: “Palacio, buen amigo, / ¿está la primavera / vistiendo ya las ramas de los chopos / del río y los caminos? En la estepa / del alto Duero, primavera tarda, / ¡pero es tan bella y dulce cuando llega! /…” (del poema CXVI de “Campos de Castilla”). Este poema se me quedó grabado para siempre como ejemplo de amistad, ese tesoro que nunca debemos perder.

Han pasado los años, aquellos abuelos ya no están entre nosotros…, pero han llegado otros, distintos, pero con el mismo corazón, que dan día a día a sus nietos amor, cariño y una continua enseñanza. Tal vez hoy sean mucho más necesarios que en los tiempos de mi infancia, porque la vida va más deprisa, las jornadas laborales son ahora para los dos progenitores y esos referentes están más ausentes, hay muchas más “distracciones”, y algunas confunden más que dan soluciones… Y ellos, los abuelos, siempre están presentes si se les necesita, acogen a sus nietos en sus hogares, acuden a recogerlos a los colegios, y siempre con una sonrisa y con agrado. Llega una crisis económica y ahí están ellos; nunca faltan ni fallan; son capaces de ofrecer hasta su propio sustento.

Pero también los que ahora somos ya adultos y no tenemos a los abuelos de sangre, hemos encontrado a otros abuelos, a aquellos con los que charlamos en un parque o por la calle y de los que siempre recibimos una enseñanza; o esos abuelos (así les llaman sus cuidadores) que hoy viven sus últimos años en residencias de mayores (¡qué bonito sería llamarlas “residencias de abuelos”!), que reciben cariño, que son cuidados con mimo, que dejan de lado una sobrevenida soledad…, pero que también dan mucho, porque siguen dando afecto, porque siguen dando consejos y enseñanzas, porque siguen transmitiendo valores que no podemos perder… Ahora dan todo eso a las personas que los cuidan, a esas personas que encuentran en su devenir diario y que, también y en muchas ocasiones, necesitan de la sonrisa del abuelo, de su abrazo, de su complicidad. Por eso duele, y mucho, el que ellos hayan sido los más atacados por el “bichito” y olvidados por quienes no deberían haberlo hecho, por quienes ahora llegan, tal vez, demasiado tarde, sobre todo para los que se fueron. He visto, personalmente y de primera mano, situaciones que no dejan en muy buen lugar a una sociedad como la nuestra, una sociedad que se dice “avanzada”. Cuando hablamos del llamado “primer mundo”, muchas veces cuestiono este término, porque una sociedad avanzada nunca abandona a sus mayores, nunca los desprotege, nunca los olvida. Ahora nos estamos dando cuenta de ello, pero como decía anteriormente, muy tarde ya para los que se fueron y para los que aún viven, sí, pero afectados por una nueva pandemia, la “emocional”, la que les ha llevado a una nueva oscuridad, no normalidad. Hablamos, por el contrario, de un llamado “tercer mundo”, cuando verdaderamente es un primer mundo en el respeto, en la veneración y en los afectos hacia los “abuelos”, que sí, que posiblemente vivan en peores condiciones que los nuestros, pero ello se debe a la carencia de medios materiales, de medios sanitarios, pero no de medios salidos del corazón.