Banderes y vacunes

2.- Que llevante la mano’l que nun rocea, anque seya namás un pucuñín, de la vacuna d’AstraZeneca (de poco p’acá, Vaxzevria). Al respectu d’ella, hai bien de cuestiones intrigantes que-y ronden pela cabeza a esti probe escribidor. Por nun ser pesáu, voi limitame a tres: una de carácter semánticu, otra matemática y una tercera metafísica. La semántica ye qué coimes significará eso de que les ventaxes d’esta vacuna superen a los inconvenientes, cuando los inconvenientes son un ingresu hospitalariu n’UCI con opciones a palmar. Ún siempre pensó que, pal individu, el peor inconveniente ye la muerte. Pa doña Economía, non, claro. ¡Como ye inmortal! Pues que la pinchen a ella con AstraZeneca, ¿oísti? Segunda intriga, la matemática: repítennos esa estadística según la cual la posibilidá de que sufras un trombu si te vacunes con AstraZeneca ye de 1:1.000.000. Pero esti probe ignorante, por selo, lle la prensa con atención y vio que, cuando los alemanes, estos díes d’atrás, rectificaron los criterios de vacunación con esa marca, usárenla en 2.700.000 persones, y salíen-yos 31 trombos, nueve d’ellos con defunción final. Garré, entós, la calculadora, y salióme 1:87.096, que ye una proporción mui distinta. Cuando escribo esto, n’Asturies nun se lleven puestes 25.000 astrazeneques y hai dos casos sospechosos, el primero desgraciadamente conclusu con fallecimientu. Y eso ye 1:12.500. Usté me dirá. Claro que les autoridaes sanitaries asturianes dicen que’l trombu de la fallecida nun tenía gota que ver cola vacuna, y eso llévame a la tercer cuestión: la metafísica. Llámola asina porque anda pel mediu la diosa Fortuna. ¿Quién, si non, tien poder pa que toos estos trombos casuales, que nos aseguren que son ayenos a AstraZeneca, solo los sufran persones que punxeren, nos díes previos, esta vacuna, y non ninguna de les otres? ¡Ai, Fortuna, qué enredaora yes!

miliorodriguezcueto.wordpress.com