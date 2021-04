La palabra hipotecada

Sánchez ha vuelto a empeñar su palabra. No le cuesta gran cosa hacerlo. Hace tiempo que decidió hipotecar su credibilidad. Recordarlo con ejemplos puede resultar cansino; para ello necesitaría, en vez de trescientas palabras, una o dos páginas. Pero el presidente del Gobierno se ha comprometido ahora a que el 70 por ciento de los españoles esté vacunado a finales de agosto. Inicialmente, la promesa había consistido en el 70 por ciento en junio, y hemos alcanzado abril con el objetivo incumplido del 80 por ciento de mayores de 80 años vacunados, que era la previsión de la UE. En esta nueva agenda del Gobierno figura también que en la semana de las elecciones en Madrid, a primeros de mayo, estén vacunados 5 millones de esos españoles. Es decir, en un mes habrán recibido la vacuna el doble de la población que lo hizo en tres meses.

No hay que achacar el retraso exclusivamente al caos del Ejecutivo; hay otras razones extranacionales que ya conocen y que tienen que ver con la falta de previsión europea en su conjunto y también con los laboratorios. Al César lo que es del César, a Sánchez lo que es de Sánchez. Pero sí reprochar una vez al Gobierno que abuse de la situación excepcional para crear falsas expectativas con calendarios que no se suelen cumplir, debido no solo a la falta de suministro sino también a la estrategia mezquina del propio interés político o partidista, Cuando no a la simple y chapucera ineficacia de los heraldos de las vacunaciones.

Es como si viviéramos ciclos de estancamiento y de euforia; ahora se está produciendo uno de los últimos; tiene que ver con el arreón de la campaña electoral madrileña. Sánchez, tras haber ejercido el mando único en el Estado de Alarma, dejó después que la responsabilidad recayera en las comunidades autonómicas y ahora reclama la “cogobernanza” de la crisis, cuando esta vuelve a ofrecer bazas propagandísticas. Y la posibilidad de empeñar una palabra hipotecada.