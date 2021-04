Sin nadie al volante

Ya me han vacunado. Como cientos de personas de forma irregular, quitándole la vacuna a alguien que seguramente le tocaba antes que a mí. El Jueves Santo me enviaron un SMS de GlobAstur (sic) con un mensaje para que me presentara a vacunarme en el HUCA y un enlace al mapa del lugar por donde debería ingresar. El viernes llame al teléfono de referencia, por supuesto nadie me respondió al teléfono, era fiesta, la emergencia sanitaria pasa a segundo orden ante una fiesta. Probé con el teléfono de información general sobre el covid. Pulsé la opción 1, luego la 2, no pude hablar con nadie. No me queda más que llamar al 112. Tras dar todos los datos solicitados, les digo que me han llamado para vacunarme y que necesitaba cambiar la cita y aclarar algunas cuestiones.

–Espere le paso con el HUCA

Me responde alguien. Vuelta a empezar, todos los datos.

–Espere le paso con enfermería.

Vuelta a empezar, le explico que necesito cambiar la cita y aclarar algunas cuestiones sobre mi vacunación. Le doy todos los datos de nuevo, por tercera vez.

–Me da su DNI.

Se lo doy.

–Pero usted en que año nació

–En 1961.

–Pero a usted no le toca vacunarse.

–Pues me han enviado un SMS para mañana a las 13.25

–Me repite su DNI.

–Sí…

–No me consta que usted tenga que vacunarse. Además, no le corresponde por la edad.

–Pues no solo me ha llegado el mensaje a mí, sino que también lo han recibido varios de mis compañeros y otros ya están vacunados

–¿En que trabaja?

–En Educación

–Ah! No le puedo ayudar, no llevamos educación. Vaya mañana y comente que quiere cambiar la cita y las dudas que tenga.

–¿Cómo?!!

–Que no le puedo ayudar, no llevamos educación. Vaya mañana y comente que quiere cambiar la cita y las dudas que tenga.

–No, si le he entendido a la primera.

–Pues no le puedo ayudar más porque hoy es fiesta y el servicio encargado no trabaja.

–Gracias.

El sábado a las 13.15 me presento en el servicio de extracciones del HUCA, lugar indicado en el link que incluía el sms. A ambos lados de la puerta sendos carteles indican: “Vacunaciones en parquin 3”. Me dirijo al parquin 3, en el otro extremo del Hospital. Llegado allí, me piden que les enseñe el mensaje de SMS. No es aquí, es en extracciones. Me dijo de nuevo a extracciones. Entro. Una persona sale a recibirme, echándome el gel hidroalcohólico. Le digo:

–Venía a vacunarme.

–Sí, pase.

–Pero ahí pone que es en el parquin 3.

–No, es aquí.

–Pero en la puerta pone que es en el parquin 3

–No se preocupe, es aquí. Pero vamos vacunando por las 12.45, si prefiere puede dar una vuelta y volver en 30 minutos.

A los 30 minutos vuelvo. Gel de nuevo y mascarilla para poner encima de mi mascarilla o sustituirla por la mía. A los pocos minutos me llaman para formar una cola, y pasar a una de las tres ventanillas. Me pide que le diga el DNI, me dice la edad, y me pregunta si tengo alguna enfermedad. Le digo que aparte de varias enfermedades en mi familia tengo numerosos casos de trombosis, yo mismo tengo propensión por mi cuadro médico.

–No hay problema no está contraindicado. Le vamos a vacunar con AstraZeneca, le ponemos una dosis ahora y otra dentro de tres meses, para julio. Si tiene algún síntoma tome un paracetamol.

–Gracias.

Paso a una habitación donde hay 5 personas y me mandan sentarme en un sillón ocupado hace 10 segundos por otro sujeto. Una persona va inyectando uno a uno la vacuna. Me inoculan.

–Salga y espere 15 minutos. Si no tiene síntomas puede irse.

Me falta añadir, que yo ya he pasado el covid. Y, por cierto, el Castro de San Lluis sigue abandonado, sin haber reparado los muros que se derrumban y sin limpiar de vegetación. ¿También estará patrimonio de vacaciones o en teletrabajo?