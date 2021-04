Menos cocido y más lamprea

Añádase a todo esto, el deprimente espectáculo de una juventud fiestera y con poco futuro; el matonismo fascistoide de los que se enfrentan a quienes pretenden obligarles a respetar le ley y el proverbial mercadeo de la clase política profesional cambiando votos por vagas promesas de luchar contra la corrupción, y se concluirá que no es este el momento propicio para disfrutar de la ingesta de cocidos y de lampreas.

Bien que lo siento. Aunque al que esto escribe le bastaba con la ingesta de tres cocidos y dos lampreas, sobre todo si los dos ciclostomos fuesen de la extraordinaria calidad de los degustados hace unos pocos años en el Club de Campo de Vigo en un encuentro galaico portugués de más que grata recordación. Luego, cambiaron al cocinero y ya no fue lo mismo porque el toque justo que hay que darle al guiso no está al alcance de cualquiera. Por cierto que algunos de los que se sentaron aquel día a la mesa nos han dejado para siempre. Es difícil acostumbrarse a la muerte de los seres queridos. El año que viene, cuando la lamprea empiece a entrar en los ríos gallegos para desovar en su lecho de piedra brindaremos por ellos. Hay rutinas que no deberían desaparecer nunca. Por lo menos, mientras estemos vivos y con apetito.