Avilés no es Tombuctú

Es precepto de frecuente uso político el dogma incuestionable de acercar la Administración al ciudadano. Lo que desconocíamos es que haya que acercarla también al funcionario y ponérsela a tiro de piedra. ¿Resulta cosmético pretender que el Portal de Transparencia se instale en el umbral de la vivienda de su presidente?

Parece razonable que si el grueso de la Administración regional se asienta en Oviedo y el Consejo Consultivo encuentra acomodo en Gijón, la tercera ciudad asturiana pueda beneficiarse también del reparto del pastel institucional autonómico. Si así se decide, que sería de justicia, el jurista en cuestión debería acatarlo. Y en todo caso, si la distancia de 34,3 kilómetros (36 minutos en coche por la A-66, 43 por la AS-II) se le hace un mundo, se rechaza la oferta y santas pascuas. Como ayer finalmente hizo.

Si los políticos consienten que el aspirante a un cargo relevante imponga el lugar de su puesto de trabajo con la excusa de conciliar, que no lamenten después como plañideras la creciente desconfianza de los ciudadanos en la Administración y sus procedimientos; máxime en una región donde cada día la movilidad afecta a decenas de miles de trabajadores, empleados públicos o no, que se las arreglan para hacer compatibles sus obligaciones familiares con las laborales. Y no acuden a llorar al Parlamento.