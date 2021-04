Pongamos que en el Parlamento español el PP no dominara la lengua del PSOE y viceversa. ¿Montarían los espectáculos que montan o harían esfuerzos sobrehumanos para llegar al otro? El idioma que comparten no sirve ahora más que para distanciarlos. Y los distancia tanto que a veces piensa uno que se manejan (o se desmanejan más bien) en jergas diferentes. Las famosas sesiones de los miércoles empiezan a resultar un espectáculo alucinante. Dan ganas de ofrecerse como traductor. Sería más útil que Casado me contara a mí lo que le quiere decir a Sánchez y al revés, de modo que me reuniría alternativamente con cada uno de ellos para trasladarle las palabras del otro. Estoy seguro de que esa dificultad aparente jugaría a favor de una armonía que estos momentos resulta ilusoria.

Lo dicho del PP y del PSOE sirve para el resto de los grupos, pues lo cierto es que, expresándose todos en castellano, el Congreso parece la Torre de Babel. Está uno en casa, frente a la tele, y se desespera observando ese vocerío. Claro, que lo primero que hace falta para entenderse es tener la voluntad de hacerlo. Esa voluntad es lo que escasea.