El descastado Pablo Iglesias

Pero eso, lo que llaman casta, es otra cosa, y los sindicatos, tan atentos en ocasiones a temas de menor enjundia, de estas renuncias voluntarios ministeriales no dicen ni pío. La pandemia está matando a muchos pero está salvando a los sindicalistas. ¿Cuantos meses, tal vez años, que no se produce una gran manifestación en una España con cuatro millones de parados? El citado ya exvicepresidente se fue del gobierno para que el presidente Sánchez abandonara la almohada rellena de hoja seca de antaño, que no había quien pegara ojo con su continuo carraspeo nocturno, por eso, en aquel tiempo, la natalidad era mucho más alta; y ahora el presidente puede dormir tranquilo sin soñar con serpientes que se le enroscan al cuello, que en realidad son coletas de cabello masculino.

Ahora el exvicepresidente opta a la presidencia de la Comunidad de Madrid para pararle los tacones a Isabel Díaz Ayuso, que está tomando carrerilla en las encuestas. Por eso Iglesias se presenta de cortafuegos. Si se diera el caso de que saliera elegido diputado regional, perdería la asignación de exministro en paro, es un decir, y ganaría el salario de diputado. Como se prevé que Podemos no va a ganar las elecciones, tal vez Pablo Iglesias no se conforme con ser diputado a secas en lo alto del hemiciclo y renuncie a ese escaño autonómico. Lo que no sabemos es qué as salarial guarda en la codera de la camisa remangada para dar otro paso en esta especie de parapente con el aire desfavorable cuyo aterrizaje puede ser llamativo. Porque Pablo Iglesias siempre anda remangado, tanto de camisa como de jerseis, como esos magos de las cartas que muestran los brazos desnudos para que el auditorio vea que no hay trampa, mientras te engañan con las manos. Iglesias mueve los brazos del nada por aquí mientras te trajina con las palabras. Y cuando el presidente Pedro Sánchez pensaba que ya podía dormir en colchón de espuma viscoelástica, resulta que se encuentra, en su ausencia de la Moncloa, con que Iglesias le colocó uno de agua, de esos que te acuestas y se bambolean como si estuvieras borracho. Porque nada más dejar el cargo ya “nombró” como sustituta a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a Ione Belarra como ministra de Asuntos Sociales. Nombramientos que corresponden al presidente.

En su momento, el que fuera ministro de la Gobernación con Arias Navarro, Fraga Iribarren, dijo aquello de “la calle es mía”. Ahora en un símil territorial Pablo Iglesias insinuó que Vallecas es mío, ante la invasión de los partidarios de Vox en ese feudo de trabajadores, al que perteneció Iglesias cuando no era casta, que ahora está descastado de palabra y obra, va por libre y duerme en propiedad de alto “standing”. Aquí en Asturias decimos con cierta guasa y un tanto de realidad, que España es Asturias, y lo demás tierra conquistada. Ahora habría que decir que Madrid es España y lo demás tierra a la expectativa de lo que suceda el 4 de mayo en las elecciones autonómicas. Porque las encuestas anuncian un empate técnico. Las dos Españas actualizadas en el centro geórgico peninsular. Por una parte esa especie de Agustina de Aragón a la madrileña de Ayuso, y por otra la paciencia intelectual de Gabilondo arropados ambos por Más Madrid, Podemos y Vox. Entre tanto, de Iglesias se comenta que quiere dejar la secretaría general de Podemos en manos de Irene Montero, su mujer, y que sea ella la que lleve el sobre a casa. Así ocurre a las pelotas de goma cuando rebotan. Cada vez lo hacen más bajo, hasta que acaban rodando hacia una cuneta.