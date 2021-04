Cuando un cómico se va

Juan José Otegui se va de los escenarios. Lo ha dicho en vísperas del estreno en Alicante (30 octubre 2009) de “La marquesa de O”, versión teatral del relato romántico de Heinrich Von Kliest que en 1976 ya había llevado al cine Eric Rohmer. Nada más aceptar el papel, el actor se lo advirtió a la directora, Magüi Mira: “Haré esta obra y será la última”. También lo dijo a su hijo, muy popular por sus trabajos en TV: “Con este papel, me retiro”. Sergio Otegui no quería creérselo: “¿Cómo vas a retirarte? No puedes irte. Tú eres uno de los grandes. El teatro te necesita...”

Emocionado, Juan José Otegui recurre al humor asturiano para restar importancia a la reacción de Sergio: “¡Cosas de un hijo!”.

Cierto, sentimiento de un hijo (el actor tiene también una hija, María), pero compartido, no sólo por todos los compañeros de la farándula sino también por el público que, desde hace un montón de años, viene viviendo momentos muy dulces con el actor.

Nacido en Oviedo el 9 de marzo de 1936, hijo de padre navarro y madre asturiana, Otegui lleva la friolera de cincuenta años en los escenarios. Podría haber sido abogado, estudiaba Derecho, y hasta podría haber sido futbolista, jugó en el Vetusta, pero el azar le encarrilaría hacia el teatro. Y digo el azar porque casual fue aquella invitación del director del TEU a que Juanjo, “por su voz”, participara en una lectura de “Luz de gas”, de Patrick Hamilton, confiándole el inspector y esta frase que cambiaría su vida: “¡Queda usted detenido!”.

Al día siguiente, en las aulas, le felicitaban hasta chicas que jamás le habían prestado la más mínima atención y él se sintió como un pavo real. ¡Qué bien! Aunque realmente fueron dos profesores los que le animaron a olvidarse de los textos de leyes y a meterse de lleno en el oficio de actor.

En 1961, Otegui, que subió por vez primera a un escenario en la Caja de Ahorros de Asturias de la Plaza de la Escandalera (Oviedo), decidió hacerse profesional del teatro: “Esto es lo mío”.

En 1962, se instalaba en Madrid y jamás olvidó su debut en la Plaza Mayor (por San Isidro) con la representación de “El Caballero de Olmedo”, de Lope de Vega, y la frase que, cruzando el escenario, repetía: “¡Don Alonso, Don Alonso!”.

Recuerda asimismo cómo poco después, pese a estar pasándolo mal, se armó de valor para rechazar cuatro frases que le ofrecían en “Dulce pájaro de juventud”, de Tennessee de Williams, porque... aspiraba a algo más y cómo la suerte le acompañó porque el director terminó por darle otro papel... ¡con veinticinco frases!

A partir de ahí, su vida discurre por los escenarios. Teatro y más teatro, incluso un par de años de café-teatro, aprendiendo de los grandes del momento que fueron sus mejores maestros: José Bódalo, Fernando Delgado, Ismael Merlo, José María Rodero...

Recordemos algunas títulos de los 107 estrenos que guarda apuntados en la agenda de su memoria: “Luces de bohemia”, “La vida del rey Eduardo II de Inglaterra”, “Las mujeres sabias”,“Julio César”, “Madre coraje”, “Comedia sin título”, “Tirano Banderas”, “La guerras de nuestros antepasados”, “El cántaro roto”, “La persona de Sezuán”, “La resistible ascensión”, “Velada en Benicarló”, “El retablillo de Don Cristóbal”, “Martes de carnaval”, “La gran sultana” , “Fuenteovejuna”, “La vida es sueño”, “Don Juan Tenorio”, “Eslavos”, “Rey negro”...

¿Y quienes han dirigido a Juan José Otegui? Vean, vean: José Luis Alonso, Adolfo Marsillach, Lluis Pasqual, José Luis Gómez, Antonio Giménez Rico, Ariel García Valdés, Mario Gas, Jorge Lavelli, Eduardo Vasco, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Juan Echanove, Magüi Mira...

Actor “muy querido”, Juan José Otegui, además de gozar del favor del público, ha cosechado en los últimos años importantes galardones: En 2004, la Unión de Actores le ha dado el premio a toda una vida. En 2005 se ganó el “Max” por su papel de Gregorio Solomon en “El precio” de Arthur Miller. Por esa misma obra le otorgaron en Bilbao el “Ercilla” y tiene otros dos “Ercillas” en su casa por “Visitando al Sr. Green”, de Jeff Baron, que le valió también el Villa de Madrid “Ricardo Calvo”, y por “Juana del amor hermoso” de Manuel Martínez Mediero. Le ha premiado también la Asociación de Amigos de Valladolid y en Oviedo, su ciudad natal, han dado a un camerino del Campoamor el nombre de Juan José Otegui. Añadamos, aunque no sea teatral, el premio de Honor que le le entregó el Festival de Cine Asturiano.

Por cierto, en cine han contado con Juan José Otegui directores como Fernando Fernán-Gómez, Fernando Trueba, José Luis García Sánchez, Vicente Aranda, Antonio Mercero y Pedro Almodóvar en tres películas: “Tacones lejanos”, “La flor de mi secreto” y “Todo sobre mi madre”.

¿Y en televisión? Comenzó con un papel en “La historia de San Michele” que realizaba Chicho Ibáñez Serrador. Le recordarán en programas de humor “El elefante trompón” y “Felipito Tacatún”. Y en la etapa inolvidable de “Estudio Uno” (TVE), vimos a Juan José Otegui en “Asmodeo”, “Un marido de ida y vuelta”, “El calendario que perdió siete días”... No olvidemos su intervención en “La Regenta”, miniserie de éxito que Fernando Méndez-Leite realizó en Oviedo para TVE con Aitana Sánchez-Gijón de estrella en el personaje de Ana Ozores, protagonista de la inmortal novela de Leopoldo Alas “Clarín”.

Bien. El cómico de Oviedo ha querido culminar su larga peripecia con “La marquesa de O”. Al concluir las representaciones a últimos de año, Juan José Otegui dejará la escena para siempre. Después de casi cincuenta años de brega ejemplar, dice que no quiere “cansar ni aburrir al personal”. Que lo mejor es marcharse cuando aún se encuentra en plena forma, “con la ilusión con que llegué a Madrid”, y no arriesgarse a que, arruinado física y mentalmente, le de la espalda público.

“Me voy además con un papel muy guapo”, ha dicho.

Y es que se despide de Coronel (su papel en “La marquesa de O”), pero... un perdedor con mucha ternura, un perdedor que perdona, un perdedor que comprende y sonríe...

Todo muy hermoso. Ahora bien. ¿Alguien se imagina a Juan José Otegui feliz fuera de los escenarios?¿Verdad que el pez no sobrevive fuera del agua?

A ver si Juan José Otegui logra el milagro, ¡ojalá!