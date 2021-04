Cuando llega la noche

Antonia: “Mis dos mitos favoritos (o debería decir ritos, no sé, quién sabe) son Sísifo e Ícaro. No porque envidie sus vidas sino porque me identifico plenamente con sus destinos. O desatinos. Muy diferentes entre sí. Me explico. Sísifo. Ya sabes, el pobre infeliz que subía una y otra vez una piedra por una montaña, dale que te pego, sin descanso, y al llegar arriba, la piedra rodando hacia abajo. De nuevo. Es una versión adaptada por mí. Yo soy como Sísifo. Hace veinticuatro años que soy como Sísifo. Me levanto por la mañana, veo pasar en el espejo cada una de mis renuncias y me pongo a subir el pedrusco formado por mi matrimonio en el dique seco, mi trabajo alicatado de rutinas y mi creciente sensación de qué hago aquí y cómo hemos llegado a esta situación, por el amor de Dior (mi diseñador favorito, yo siempre quise ser creadora de moda, no esclava de ella), en qué momento me...

Espera que encienda un cigarrillo. Séptimo y último.

Y dejemos a Sísifo en paz, creo que me entiendes, quizás incluso me comprendes. O me compadeces, como si tu vida fuera mejor que la mía. Mírate, mírate en el espejo. Pasemos a Ícaro. Se la jugaron bien al muchacho. Demasiados sueños, dirán. Demasiados pájaros en la cabeza. Demasiada ambición. A mí me cae bien. Sí, Ícaro, estoy contigo: sospechabas que tus alas de cera se derretirían al acercarse al sol y adiós a todo y a todos, pero aun así lo intentaste, y seguro que el espectáculo que viste al final del vuelo mereció la pena. Yo también lo intenté, ¿sabes? Sabed que lo intenté cuando era joven y poseía alas de cera y creía en los sueños que no se derriten, y me sentía poderosa, invencible. Volaba. Duró lo que duró, pero aún sonrío cuando recuerdo aquellos días. Quizás os cuente la historia algún día, cuando llegue la noche”.