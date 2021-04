Aviso de avisos

Te pones a ver una serie y la plataforma avisa de lo que vas encontrar, no sé si para que sepas que coincide con tus gustos o para no hacerse responsables de sorpresas desagradables. Es por lo segundo, pero puede ser por lo primero: violencia, sexo, desnudos, drogas y sustancias tóxicas son advertencias y también ingredientes para grandes audiencias. Es raro el sesgo de los avisos. Hay series que anuncian desnudos que no recuerdo haber visto, no porque no estén, sino porque no me hacen el mismo efecto que a quien se inquieta a partir de un escote. ¿Qué quieren decir con “drogas”? Abundan en las series de narcos y en las de hospitales, con distinta connotación. Hay avisos que destripan la trama. Voy a mitad de una serie en la que advierten que hay suicidio. No he visto ninguno y tengo la mosca detrás de la oreja porque uno de los personajes se quitará la vida. ¿En qué código moral es precisa esa advertencia cuando en la serie hay torturas y palizas de las que nadie avisa o caen en el campo semántico de “violencia”?

¿Dónde parará? ¿Llegaremos a leer “dieta carnívora”, “tabaquismo”, “desorden moral” o “LGTBQ+filia”? ¿Las comedias de Disney para púberes advertirán de “sarcasmo”? No quiero que me adviertan nada, pero a los que creen que es necesario les propongo el aviso de “codicia capitalista” en las series de dinastías milmillonarias, gánsteres y bufetes de abogados. A las comedias costumbristas españolas bien les vendría el anuncio de rancidez.

Todo esto por una ficción. Ahora imagine que los informativos tuvieran que advertir de sus contenidos para no provocar ese desacuerdo casero que lleva a insultar al presentador. Ahora solo advierten de si le van a volar la cabeza a un niño hispano o hundir el plexo solar a un gigante negro, pero hay propaganda, mentiras oficiales, emplazamiento ideológico, asesinatos, robos, fraudes, pederastia, forofismo, egolatría, elitismo tecnocrático, populismo polarizado, servilismo, prejuicios, corrección política... hasta trazas de gluten, porque están en la vida real que no avisa, la traidora.