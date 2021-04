Mientras otra azafata revisaba, moviéndose de un lado a otro, a todos los que estábamos allí sentados por si alguna persona necesitaba ayuda: un vaso de agua, unos caramelos para abrir los oídos al despegue, una silla de ruedas para cruzar la pasarela hasta el avión. Porque hay gente que con sólo escuchar el zumbido de los motores ya se altera. En esta labor de divulgación en las redes, en la que no soy un experto, aunque me defiendo, me pasó el tiempo preceptivo para poder salir del Palacio, y recorren otros tantos pasillos de vuelta a la zona de confort. El vuelo duró más de veinte horas. Durante las que no hubo ninguna turbulencia. Ni despresurización de cabina. Ni órdenes de abróchense los cinturones por una borrasca. Ni mareos. Ni fiebre. Repartieron prensa, algunas chucherías y la cena correspondiente. Después apagaron las luces. Bajamos las persianas de las ventanillas. Fuimos reclinando los respaldos. Algunos encendieron las pantallas personalizadas. O jugaron con los ordenadores propios, desconectados del wifi para evitar interferencias con la instrumentación de pilotaje; y con el ronroneo de los motores, y el tiempo de sueño y duermevela llegué a destino al día siguiente. Al salir del avión di las gracias a la azafata que estaba en la puerta, que me correspondió con una sonrisa plastificada, recorrí varios pasillos de nuevo en sentido contrario y llegué a mi casa. Invito a todo el mundo a que hagan este vuelo hacia la vacunación, gratuito y beneficioso, para despejar dudas y prevenir sorpresas con paisajes indeseables y dolorosos.