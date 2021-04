Negacionismu lingüísticu

Ítem más. El Partido Popular rexistró, en Congresu, una iniciativa pa que la Cámara de la Plaza les Cortes refugue, a priori, una posible oficialidá de la llingua asturiana. Ye un brindis al sol, claro, “postureo” electoral. Ye poner el carru delantre los gües porque tovía nun se pronunció la Xunta Xeneral del Principáu. Pero, de toles maneres, trátase d’una absoluta falta de respetu a l’autonomía asturiana, al propiu conceptu d’Estáu autonómicu y, en consecuencia, a la Constitución. Amás, siempre habrá que se preguntar por qué los peligros pa la integridá d’España y el marafundiu económicu que’l PP albidra na cooficialidá asturiana nun esisten, polo visto, col gallego, y la única razón que se-y ocurre a ún ye que la finca pal oeste del Eo ye d’ellos y nun s’enreda colo de casa. En cambiu, la despreocupación cola que proponen en Madrid una medida que bien d’asturianos pueden considerar insultante da a entender que la cúpula del partíu nun apuesta un duru poles posibilidaes electorales que-yos ofrez la so candidata local. ¡Qué papelón el Teresa Mallada nesti asuntu! Porque ún camienta qu’ella, de Cabanaquinta y con una procedencia familiar y una trayectoria personal apegaes al país, seguro que sí tien la oreya más fecha al idioma vernáculu que’l chaval de los Figaredo. Y, agora, lo que-y toca ye servir munición cola qu’una riojana y un paletín, en Madrid, disparen contra’l Gobiernu d’España pretendiendo prescribir qué ye lo que-nos convién o non a los asturianos, que debemos ser menores d’edá, y cuál ye’l nivel que merecen la nuestra dignidá cultural y la herencia lingüística de los nuestros mayores, paez ser qu’animales que producíen fonaciones incongruentes, non seres humanos dotaos de cualidaes verbales, como los castellanos.

Y too esto, lo mesmo les negaciones del rapacín de Vox que’l colonialismu del PP, xuégase xusto agora, na campaña electoral madrileña, pa que cebe, un plizquín más, el nacionalismu centrípetu que tanto prende l’ánimu del elector capitalín emotivu, irracional. Nun hai muestra más clara del probe papel que representa Asturies pa estes sigles, pieza menor, insignificante, sacrificable al serviciu de la causa que realmente cuenta: la Puerta’l Sol. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá’l futuru, per estos valles, de Figaredo o de Mallada, si ye que d’ellos s’acuerda? Cosa improbable, tamién ye verdá. Amás, cagarán tamién pal futuru.

