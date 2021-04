Desempleo, demografía y expectativas

Entrevista a Belarmino Feito LA NUEVA ESPAÑA el domingo 18. Señala el Presidente de FADE lo que han ya apuntado tantos empresarios: la falta de profesionales en los sectores del naval, del metal, de la construcción o del TIC. Apunta don Belarmino cómo despilfarramos en formar profesionales que no necesitamos y que se van a otras regiones y subraya, con sordina, el escándalo de un plan de FP dual acordado hace tres años y aún sin publicarse.

Esa reiterada falta de profesionales en determinados ámbitos convive con uno de los paros juveniles más altos de España. ¿Cómo puede explicarse? A mi entender, no se trata únicamente de una cuestión de utilización errónea de recursos, sino, principalmente, de una cuestión de expectativas, de mentalidades. Porque lo que sucede en esos campos, al igual que en otros donde es abundante la presencia de extranjeros, es que quienes podrían optar a ellos no los tienen como deseables, ya por los salarios, ya porque aspiran a otras cosas. Y, al mismo tiempo, obtienen su sustento sin trabajar, bien porque los mantenga la familia, bien por algún tipo de ingresos no ligados a un salario.

Es pues, en parte, un problema de mentalidades, de perspectivas. Problema que existe también en otros dos campos que pertenecen a lo que podríamos llamar “los agobios del presente”, el del despoblamiento y el de los nacimientos.

Respecto a estos dos últimos, caben escasas soluciones. La población abandona el campo, y aun las villas con servicios suficientes, no sólo por empleos y salarios, sino por el modo de vida. Se prefieren las grandes aglomeraciones por su variedad, por su vitalidad.

Y ocurre lo mismo con los nacimientos. No es un problema de subvenciones, es que los hijos se ven cada vez más como una carga, de la que se puede prescindir o, al menos, limitar al máximo. Una mascota, además, proporciona afectividad con menos compromiso.