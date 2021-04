Revisar la vista, tres años

Desde el año 2019 se ha formulado petición con el oftalmólogo para hacerme una revisión ocular en el centro de salud de la Lila. Posteriormente, me establecen fecha para dicha revisión, dándome cita para el 19 de abril de 2021. Es decir, tres años después. Llegando por fin la fecha establecida me envían un SMS diciéndome que la cita queda anulada y que ya me llamarán... ¿Cuándo? ¿Dentro de otros tres años?

Esta situación es vergonzosa. No se puede decir que están saturados por exceso de pacientes, ya que la mayoría de los centros de salud hacen las consultas telefónicamente. En este caso, tratándose de la Lila, no del Hospital, donde soy consciente de que sí están desbordados, no es posible que a una paciente se le tenga a la espera tres años. El covid no puede ser el pretexto para que un oftalmólogo no haga un estudio de menos de veinte minutos.