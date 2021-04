La oreja de Fermín

Solo hay una faceta que me gusta del adolescente que fui: su obsesión por la lectura. Tal vez esa obsesión, me digo, lo salve de la extrañeza que siente frente a la realidad. Ahora bien, que ese proyecto de adulto no me guste no quiere decir que no sienta piedad por él. Después de todo, como señalábamos más arriba, también soy su heredero. Se encuentra en los cimientos de mi vida adulta. Soy porque fui. Esa extraña combinación entre padre y heredero me ha obligado a entablar negociaciones durísimas entre el uno y el otro. Solo salvando, siquiera parcialmente, al hijo puedo salvarme a mí mismo. La negociación no ha terminado, estamos en ello. De su resultado dependen muchas cosas. Pero se alarga y se alarga como la de un convenio colectivo de los trabajadores de una empresa en crisis. Me conformaría con concluirla segundos antes de expirar.