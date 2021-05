Un “spot” bancario equipara lobos con bancos

No obstante, no sé si han calibrado bien las consecuencias que su spot puede generar. Los bancos de la competencia podrían considerar que se conculca la ley de la publicidad, en concreto los artículos que prohíben expresamente denigrar a los competidores. Por ejemplo, la fábrica de hamburguesas Carnechachi no puede sacar un spot televisivo diciendo que el resto de fabricantes de hamburguesas son una basura pestilente, aunque en algunos casos pueda ser verdad. La publicidad más inteligente que recuerdo sobre bancos la lanzó hace años Triodos Bank. Resaltaban que eran un banco ético. ¡Ahh! Qué hermosa fusión: ética y banca. Transmite algo difícil de encontrar en el sector bancario.