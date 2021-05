El miedo me paraliza. No sé por dónde empezar, aunque el sentido común me dice que debería cambiar todas las contraseñas, pero son decenas y decenas, páginas y páginas de mi cuaderno mágico, con el que me abría paso por las interioridades de mi existencia virtual. Me preguntó también por qué tenía las contraseñas de mi mundo digital en un cuaderno analógico. Pero no sé cómo apuntarlas en el ordenador o en el móvil sin el peligro de quedarme sin ellas en el caso de olvidar por ahí uno de estos aparatos. Llamo a un amigo experto. Me dice que debo guardarlo todo en la nube. Y creo que lo tengo todo guardado en la nube, de hecho, pago mensualmente por ese servicio. Pero también la contraseña par acceder a la nube se encontraba en el cuaderno.

Es evidente que no he resuelto bien las relaciones entre los átomos y los bits. Tengo un pie en cada uno de esos mundos que tiran de mí provocándome desgarros en las ingles. El otro día, al coger un avión, había extraviado el código QR en alguna zona inaccesible del smartphone: menos mal que había impreso la tarjeta de embarque, por si acaso. Procuro, en fin, tenerlo todo duplicado. Dispongo incluso de dos versiones de mí mismo. Pero no puedo disfrutar de una de ellas porque ignoro ahora mismo el modo de obtenerla. No sé cómo obtenerme. Me han separado de mí mismo. Las contraseñas, por Dios, las contraseñas.