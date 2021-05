Bernardo Sanjurjo, el aliento y la sabiduría de un maestro siempre joven

En este tiempo atroz de pandemia, hemos sufrido el dolor de parientes y amigos afectados por el covid-19, amén de encierros, enclaustramientos de ciudades, de concejos enteros o de toda Asturias, además del toque de queda, la obligación de andar por las calles cubiertas las caras con incomodas mascarillas, y aquejados de la desgana concomitante que incita a no salir de casa, o a salir de mala gana deprisa y corriendo para lo imprescindible, sin acercarse voluntariamente a nadie para volver rápidamente a recinto seguro y exento de prohibiciones.

Eso nos ha privado a los asturianos de muchas cosas, demasiadas, pero algunas son, o han sido, especialmente dolorosas e importantes, como lo es de suyo la privación, o la dificultad, de disfrutar de lo verdaderamente hermoso, del mejor arte. Y, aun mas, cuando esa posibilidad la teníamos a mano, en el Museo de Bellas Artes de Asturias

La conjunción de controles y desgracias provocada por la pandemia ha determinado que muchos asturianos que aman el arte aún no hayan podido disfrutar con tranquilidad y sosiego de un acontecimiento cultural de gran empaque, algo que en Asturias es, por desgracia, cada vez mas escaso y raro: la espléndida exposición retrospectiva de Bernardo Sanjurjo que esta teniendo lugar en el Museo de Bellas Artes, en Oviedo, que con tan incomprensibles e injustificados escasos medios y tan enorme acierto dirige Alfonso Palacio.

Los promotores de la exposición han tenido el acierto de confeccionar un catalogo de especial calidad, soberbio, bien cuidado en la impresión y en la realidad del color, y aún mejor escrito. No seré yo, por tanto, quien entre a comentar, o a reiterar lo que esta allí bien detallado y definido. A fin de cuentas, en este terreno no soy más que un gozador y no un crítico

Pero sí creo conveniente decir a mayores que esta impresionante visión retrospectiva de la obra de Bernardo Sanjurjo resulta singular y sorprendente.

En primer lugar, resalta la vitalidad que emana de todo lo expuesto, porque en su mayor parte se trata de obras que Sanjurjo ha pintado recientemente, en muchos casos, incluso una vez que ha superado los ochenta años.

Cierto es que en el conjunto expuesto hay obras de tiempos anteriores, de los magníficos años ochenta del pintor, como el soberbio cuadro azul que figura con el numero 1992, pero el núcleo de la exposición está integrado por cuadros recientes o muy recientes.

Que a sus más de ochenta años Bernardo Sanjurjo haya sido capaz de enfrentarse al color, a las manchas, con la minuciosidad, el tesón, la sabiduría y la templanza que lo hace revela al gran maestro que es y que ha sido.

En esta exposición se condensan muchos años de enseñanza, de búsqueda y de aciertos.

En segundo lugar, me parece conveniente decir que esta exposición exige actuaciones públicas que tienen que ir mucho más allá de la mera contemplación, por más gratificante que esta sea.

Esta exposición de Sanjurjo, tan hermosa, pone de manifiesto la urgente necesidad que existe en Asturias de reivindicar con orgullo las creaciones culturales realmente importantes que aquí se hacen de forma callada, aislada y modesta, sí, pero también muy consciente de su valor y de su fuerza. Y la obra de Bernardo Sanjurjo es una de esas raras creaciones asturianas que, por cierto, esta muy por encima de inmensa mayoría de las minucias culturales que tanto esfuerzo y gasto cuestan a nuestros responsables de la cultura regional.

Son dos las características que desde hace años resaltan en Sanjurjo, la sabiduría y la modestia. Es un pintor que pudiendo haber hecho su obra fuera de Asturias, teniendo allí el reconocimiento que merece, eligió esta tierra rara vivir y para crear. Aquí enseñó lo mucho que sabe, y también aquí ha realizado lo principal de su obra. Pero, alejado de los circuitos mediáticos del arte precisamente por su enraizamiento con Asturias, la realidad es que su obra no es suficientemente conocida en el resto del país, pese a ser indudablemente uno de los grandes pintores españoles de la segunda mitad del siglo XX.

Por eso su obra no debería quedar encerrada en el pequeño mundo asturiano. No sería justo.

Resulta exigible, por tanto, que desde Asturias, desde las instituciones culturales asturianas, se reivindique su papel dentro del arte español. Entre otras cosas porque eso favorecería la imagen de Asturias en el conjunto cultural español, que falta nos hace.

Creo que es una obligación moral de la Consejería de Cultura pugnar –y digo pugnar porque ya no es tarea fácil– por que esta exposición se presente en Madrid, a ser posible en el área de exposiciones temporales el Museo Reina Sofía, que es de todos los españoles, y, en su defecto, al menos en alguna de las otras tres o cuatro grandes salas de exposición existentes en Madrid. Creo que Sanjurjo y Asturias lo merecen, y que pocas cosas mejores se pueden hacer desde la institución que gobierna la cultura en Asturias .

Y, para terminar, advertir a quienes por mor de la pandemia no han podido acudir aún al Bellas Artes a ver esta exposición, que no se la pierdan.