Procedimientos para lograr el éxito (II)

Pues bien, este autor, resume las pautas que podemos llevar a cabo de la siguiente manera:

1.- Dentro de cada problema o dificultad que experimentamos, existe la semilla de una ventaja, o beneficio, mayores o equivalentes. No existen fracasos. Solo resultados. De hecho, un problema, un error, es un gran regalo para aprender

2- Nuestra vida solo mejora si nosotros mejoramos. Por mucho que nos cueste aceptarlo, el mundo que nos rodea siempre será un reflejo de nuestro mundo interior. Si nos sentimos mal por dentro, aunque nos rodee un mundo fantástico, no estaremos en condiciones de disfrutarlo, ni siquiera de verlo.

3.- Todo lo que es digno de hacerse bien, también lo es de hacerse imperfectamente al principio. Muy a menudo, cuando intentamos realizar algo nuevo, lo abandonamos, porque no nos funciona perfectamente la primera vez. Tenemos que aceptar que todo es difícil antes de ser fácil.

4.- Uno de los grandes bienes y valores del ser humano es la libertad personal, y ésta está determinada, en gran manera, por las opciones. Cuantas más opciones tengamos para actuar, más oportunidades veremos y esto irá afianzando la confianza en nosotros mismos. Este autor hace hincapié en que nunca tenemos que limitarnos a una única opción para obtener éxito, sino que debemos ampliar nuestro campo de posibilidades.

5.- Podemos aprender cualquier cosa que necesitemos, para alcanzar cualquier objetivo que establezcamos para nosotros mismos. El ser humano se caracteriza por su capacidad para aprender. Todo aquello que otra persona haya aprendido, dentro de lo razonable, también lo podemos hacer nosotros. Solo nos queda identificar qué conocimiento, habilidad o creencias necesitamos para llegar a la cima.

6.- No importa de dónde provengamos ni de donde vengamos; interesa a dónde vamos. El pasado ha pasado y no podemos permitir que cualquier hecho nos impida avanzar, o nos haga retroceder. Tenemos que focalizarnos en vivir nuestro presente y futuro, que es donde queremos ir. Y como lo único que puede limitarnos el futuro es la imaginación, en realidad no hay límites para lo que podamos lograr en las próximas semanas, meses o años; los límites, los ponemos nosotros.