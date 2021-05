El legado del 15M

Nada hacía presagiar lo que ocurrió en España en mayo de 2011. La sociedad española había protagonizado años atrás grandes movilizaciones por el asesinato de Miguel Angel Blanco, contra la guerra de Irak, con motivo del atentado de marzo de 2004 en Madrid y el conflictivo cambio de gobierno posterior, y venía dando señales de rechazo a la corrupción y de disconformidad con la actuación de los partidos. Pero en general, los españoles mostraban una preferencia clara por la democracia, declaraban una moderada satisfacción con el funcionamiento de la suya y su participaban en las elecciones era regularmente elevada. El sistema político pivotaba sobre un bipartidismo imperfecto, que requería ocasionalmente la colaboración del nacionalismo catalán para garantizar la gobernabilidad, y parecía estable.

La actitud política de los españoles cambió de forma radical al conocer las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 en el Congreso. Entre la opinión pública se propagó la idea de que la crisis económica era en realidad una gran estafa cometida con la complicidad de la clase política. Esta percepción alimentó la ira que acabaría por estallar un año después en todo el país. Resultó una protesta distinta a todas las anteriores. Muchos animadores la dirigían contra la misma democracia española. Los eslóganes más repetidos la negaban y reclamaban otra que fuera verdadera. Aún tengo viva la imagen de un grupo de jóvenes que la portaban a hombros en un féretro, representando su entierro. Las acampadas suscitaron en todo el mundo un interés por saber qué estaba pasando en España. Y aquí, de la reunión de la gente en la calle para hablar del estado del país nació una ilusión colectiva, la de regenerar nuestra democracia. No solo los jóvenes y los votantes de izquierdas tuvieron esa esperanza. Pasados tres años, en 2014, una mayoría de españoles aún pensaba que los indignados tenían la razón de su parte y la mitad de los votantes del PP se declaraba de acuerdo con la protesta.

Sin embargo, al cabo de una década no se ha realizado una sola reforma política de calado con el propósito de mejorar el funcionamiento de la democracia. Es preciso decir que, debido al deterioro acumulado y a la polarización, en algunos aspectos más bien ha empeorado. Los grandes problemas de entonces, como la tremenda frustración de los jóvenes, no están resueltos y han surgido otros de incierto pronóstico, como el secesionismo catalán o el desgaste provocado por el partidismo en las instituciones. Esta larga crisis ha sido una oportunidad para un buen número de emprendedores políticos, que han probado suerte y han fracasado, causando en ocasiones graves perturbaciones en la vida política. A la agenda pública se han añadido asuntos relativos a la transparencia o la desigualdad social, pero al mismo tiempo también se ha abierto una puerta al cuestionamiento de las instituciones básicas del Estado, que el independentismo catalán y otras fuerzas políticas no han dudado en traspasar.

Las mayores consecuencias del 15M pueden apreciarse en el sistema de partidos. El enfado con los partidos mayoritarios fue capitalizado en primera instancia por Podemos, que inútilmente quiso reducir un movimiento cívico a la disciplina estricta de una organización política. Su propuesta ha ido perdiendo el apoyo que tuvo inicialmente, pero influyó decisivamente en el PSOE, que se escoró a la izquierda tratando de conservar su espacio electoral. Otro tanto sucedió en la derecha, al dividirse el voto del PP. En vez de tomar la iniciativa conjuntamente y hacer reformas muy demandadas, los dos grandes partidos reaccionaron a la defensiva, inmovilizando el sistema político. El resultado es, de momento, un sistema político fragmentado, polarizado, con problemas de gobernabilidad y reacio a introducir cambios.

Todas las encuestas, incluido el último Eurobarómetro, coinciden en revelar una insatisfacción generalizada de los españoles con el funcionamiento de su democracia. Conviene que este estado de opinión no sea duradero. Podría acabar erosionando la legitimidad de la propia democracia. El descontento afecta especialmente a los partidos y al personal político. A una pregunta formulada por el CIS en la primera encuesta que hizo después del 15M, el 60% respondió que el movimiento de protesta seguiría o se disolvería para reaparecer de nuevo. El 15M, como era lógico, se ha desvanecido en estos años. La próxima crisis será la que ponga a prueba aquella intuición. Mientras, los partidos aún pueden hacer algo.