El ojo.

El oftalmólogo me recomendó un colirio que no me atrevo a usar porque su frasco se parece mucho al de un pegamento terrorífico que anda por casa, un pegamento que, si se te queda en la yema de los dedos y se te ocurre unirlos, no podrás separarlos sin perder la piel. Se come las huellas dactilares. He dicho mil veces a mi familia que es un peligro, pero a mi familia le gusta el riesgo. Cada vez que pienso que podría aplicarme por error unas gotas de ese pegamento en cada ojo, se me ponen los pelos de punta. Pienso en Edipo, que se arrancó los suyos al descubrir que, tal como le había dicho el oráculo, mataría a su padre y se casaría con su madre. El incesto es uno de mis temas. He escrito varios cuentos acerca de él, porque me parece que vivimos en una sociedad incestuosa en el sentido de que es muy permisiva para lo que debería prohibir y muy prohibitiva para lo que debería permitir. Nos pasamos la vida transgrediendo tabúes que deberían ser sagrados.

Cuando logro vencer todos mis temores y estoy a punto de ponerme el dichoso colirio, me siento como el que está a punto de pegarse un tiro en la boca y desisto. Me falta valor. Lo mismo alguien ha cambiado su contenido por un ácido. ¿Pero quién? “Tú mismo”, me responde una voz interior. Entonces me pregunto qué rayos he hecho con mi vida para ser víctima de tantos temores, qué reglas básicas he violado sin saberlo.