Como un pez sin bici

“Una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta”. Esta es una de las frases más conocidas de Gloria Steinem. Lo que creo que quiere decir, además del sentido del humor que exuda la combinación absurda de las palabras “pez” y “bicicleta”, es que la mujer no tiene por qué definirse y ni tratarse como subsidiaria del hombre, que la mujer tiene su propia subjetividad y su propia voluntad de ser. Además, esta frase también llama la atención a lo que Steinem considera esencial para el feminismo: hacer visible lo desconocido o ignorado: que cualquier mujer, de la clase, credo o raza que sea, tiene la necesidad de acceder y dejar su marca en el mundo como cualquier otro ser humano. A partir de ahí, y conociendo algo de lo que ha dicho y hecho Steinem, nos daremos cuenta de por qué ha tenido tanto éxito en su escritura y en su activismo político. Su lema fue y sigue siendo “el feminismo es para todas las mujeres” sin jugar o manipular la carta de la victimización, consciente de que es peligrosísimo identificarse exclusivamente como víctima y crear un mundo paralelo en el que el orden establecido (y en manos del patriarcado) hace concesiones para suavizar el ninguneo histórico a las mujeres pero no cambia sus normas.

La imagen de Steinem que se me quedó grabada hace décadas es la de una mujer que destacaba entre sus correligionarias de los 60 por su físico atractivo y su estilo, además de por sus ideas. Hoy, a sus ochenta y pico años, me resulta aún más atractiva porque se niega a ser invisible y porque no ha perdido ni un ápice de la soltura y la enjundia con la que suele hablar de todo. Hace poco le preguntaron sobre quién seguiría adelante con su legado. La pregunta fue concretamente “¿A quién le pasaría su antorcha?”. Respondió sin titubear que la antorcha era suya y se quedaba con ella, que pasaría la llama para que otras encendieran sus propias antorchas. Es aquí donde reside de manera muy sucinta lo que Steinem entiende por feminismo: caben todas las mujeres y cada una en particular. Como todo movimiento, el feminismo se demuestra andando, viviendo de una manera, escogiendo sendas y llegando a nuevos lugares reales o imaginados. Esta es la tarea de cualquier feminista: descubrir nuestros caminos e iluminarlos con las llamas de todas las antorchas que nos precedieron.