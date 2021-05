El tacto y la diplomacia

Probablemente no hubo tacto al acoger al líder del Frente Polisario bajo identidad falsa, pensando que la policía alauita es tonta. Si colabora con la española en la detección de células yihadistas no le puede suponer mayor problema enterarse de que el terrorista polisario más buscado está internado en un hospital de Logroño. Digo que el tacto brilló por su ausencia pero la diplomacia española se ha encargado durante todo este tiempo de no enmendar los errores para propiciar el entendimiento con el vecino del Sur y así evitar sus reacciones airadas en la frontera siempre conflictiva de África.

Ahora, tenemos un problema más que sumar a los de este país en cuanto a la integridad territorial. En esta ocasión, afecta a la solvencia española con respecto a sus socios europeos. No digo ya a la atemorizada población ceutí.