Tras la galerna, recuento de culpas y de errores

Una galerna es un temporal corto pero de gran violencia y posibles efectos catastróficos. La galerna humana irresponsablemente inducida por Marruecos no acabó en catástrofe gracias al tino y sensatez de las Fuerzas de Seguridad españolas y de la propia Legión, pero el riesgo de que no fuera así define ya una actuación criminal. Así que finjamos pasar página, pues conviene a todos, pero tomando muy buena nota de la agresión. Nuestro vecino del Sur nos ha intentado asestar una puñalada alevosa y quienes sabiendo que iba a ocurrir (¿dio ese paso a espaldas del Departamento de Estado USA?) nada hicieron por evitarlo y ahora se apresuran a disculparlo han cometido también con España una falta muy grave. En cuanto a la parte de acá, alguien debería cesar en el CNI, por no hacer su trabajo, y habría que pensar qué se ha hecho mal o no se ha hecho en Palacio de Santa Cruz, Moncloa y hasta Zarzuela.