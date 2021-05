Libertad o Estado

Desde hace cuarenta años los resultados electorales en España están determinados por el triunfo moral de la socialdemocracia, no siempre ha sido un resultado en votos, pero siempre ha sido una victoria ideológica. Este ideario imperante en la política española es tan arrollador que incluso quienes se consideran conservadores han desarrollado políticas basadas en incrementar el tamaño del Estado, en considerar a los individuos como colectivos, en mantener las diferencias entre españoles y en transformar al Estado en proveedor máximo de bienestar.

Ningún político hasta la fecha ha antepuesto los principios liberales tan necesarios para desarrollar una economía fuerte y capaz de crear empresas que a su vez crean puestos de trabajo. En vez de eso han desarrollado una hiperregulación y un infierno fiscal que destroza la economía, arruina a las empresas, reduce la competitividad y pone en fuga a cualquier inversor extranjero que pueda pensar invertir en España, lo cual nos hace ser más pobres mientras nuestros vecinos se hacen más ricos y se benefician de que nuestras empresas no puedan competir en igualdad de condiciones.

Tampoco se ha desarrollado en España ninguna política para dar más libertad a las personas. Todo lo contrario, se ha fomentado la dependencia del Estado a costa de subvenciones y un asistencialismo que ha creado salarios sociales, rentas básicas y todo tipo de pagas que fomentan que las personas dejen de buscar trabajo, dependan del paternalismo estatal y mantienen una economía sumergida que provoca las mayores tasas de desempleo de la Unión Europea.

Las políticas fiscales desarrolladas en España distan tanto del liberalismo como el sol de la luna, solo Aznar bajó un poco los impuestos, el resto de gobiernos, incluido Rajoy, se dedicaron a crear nuevos impuestos y a subir los ya existentes, extorsionando y saqueando los bolsillos de los españoles. Se produce la paradoja que las empresas pagan cada vez más impuestos para luego tener que pedir subvenciones para poder seguir vivas, recibiendo el mismo dinero que tuvieron que pagar pero disminuido en un porcentaje importante para mantener el elefantiásico aparato del Estado.

En el ADN de los políticos está acabar con toda institución independiente que pueda interferir en los intereses del gobierno de turno. Hace treinta y seis años el PSOE se encargó de someter al poder judicial con una reforma que supedita el nombramiento de los jueces a la voluntad política. Y así con todas las instituciones existentes, desde el Banco de España hasta la AIReF pasando por todos los organismos regulatorios, de competencia y llegando hasta el CIS. Los principios liberales defienden la independencia de las instituciones y la mínima injerencia estatal en todo aquello que pueda ser cubierto por la iniciativa privada. ¿Quién más defiende esto hoy en día?

Ninguna sociedad ha conseguido ser libre y se ha desarrollado con éxito sin defender la propiedad privada, otro de los principios del liberalismo, y vivimos años en los que se está atacando directamente el fruto del trabajo de los españoles. El concepto de redistribución de la riqueza lo único que hace es robar a quien se ha esforzado para premiar a quienes no han trabajado o ahorrado. No puede ser que bajo la excusa de ayudar a quien ha tenido mala suerte o de verdad lo necesita, tengamos que mantener a una clase social profesional de vivir del trabajo de los demás. Hay que ser solidario y ayudar a quien lo necesita, sí, pero no vale que los políticos sean solidarios con mi trabajo y con mi dinero decidiendo ellos a quién y cómo ayudar.

Para concluir este artículo quiero señalar que si el liberalismo está mal visto por la izquierda es porque cree que el esfuerzo y la responsabilidad personal llevan al éxito, mientras que los principios socialdemócratas buscan que sea el Estado el que determine quiénes han de tener éxito mediante un control absoluto de la vida de las personas, pero cada vez somos más quienes nos negamos a asumir como ciertas sus doctrinas resistiendo la violencia de sus ataques y eso es algo a lo que no están acostumbrados porque el liberalismo tolera la discrepancia, pero el socialismo no.