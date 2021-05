Moral, ética y política en los fallos judiciales

En julio de 1999, en la llamada Operación Temple, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera apresaron en aguas próximas a las Islas Canarias al buque “Tammsaare”. Con esta embarcación y con la “Koei Maru” unos narcotraficantes querían introducir en España doce toneladas de cocaína. Efecto inmediato: fue detenido el narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, conocido como “El Negro”.

Esa noticia parece una más de las que siguen apareciendo, 22 años después, en los telediarios. Sin embargo, esta tomó un curso distinto.

Tres magistrados de la Audiencia Nacional dejaron en libertad al mayor narcotraficante de España.

Poco antes de ser juzgado, los magistrados Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega, de la Audiencia Nacional, le dejaron en libertad, en diciembre de 2001, bajo fianza de treinta mil euros.

El Negro, el mayor narcotraficante entonces conocido en España, huyó o, como escribieron entonces algunos periodistas adornándose: “Aprovechó su nueva situación para desaparecer”.

Si los tres magistrados hubieran sabido qué era la ética, la moral y la política, no habrían decidido la liberación del narco. Parece que la mujer de Ruíz Santamaría visitó al Presidente del Tribunal, Carlos Cezón, para pedirle que permitiese a su marido visitar a un doctor que le tratase de su supuesto trastorno bipolar. El Presidente convenció a sus compañeros, y los tres decidieron, basándose en justificaciones éticas, de carácter individual, que abandonase la cárcel.

Nos encontramos, una vez más, con magistrados que no deciden teniendo en cuenta la moral, que rige la conducta de los grupos. Ni en la política: un narcotraficante libre resulta “distáxico”, dañino para el buen orden social.

Doce años después, en enero de 2014, cuando después de muchas vicisitudes, El Negro fue extraditado por Brasil y juzgado en España. Ruiz Santamaría se enfrentaba inicialmente a 60 años de cárcel y una multa de 414 millones de euros. Como reconoció los hechos y se comprometió a pagar tan gran pastizal, el fiscal rebajó la petición a quince años de prisión.

No hay nada tan eficaz como pagar. Ruíz Santamaría vio cómo empezaba a correr a su favor el reloj de la Justicia.

De 30.000 euros que le exigieron los tres magistrados a 414 millones de euros, que acabó pagando Ruíz Santamaría. Volvamos ahora al trío de magistrados.

Rápidamente, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó, en enero de 2002, la suspensión en sus cargos de los tres magistrados de la Audiencia Nacional. ¿Razones? "Por prevaricación dolosa y por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones». Además, se los suspendía como magistrados "por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones».

Parecía que el asunto iba en serio. Pues no. Apareció un personaje inesperado, un juez llamado Ignacio Sierra, que quiso intervenir en el caso. Así, se confundieron las vías judicial y administrativa. La prevaricación se esfumaba. Ni dolosa ni culposa. Los jueces habían obrado mal pero sin intención y sin sombra de cohecho. El Consejo General del Poder Judicial redujo el asunto a “desatención, olvido y negligencia”. Los tres magistrados pasaron de la Audiencia Nacional a la Provincial.

Agradecería mucho a quien lea este artículo, que me haga saber si conoce que jueces europeos hayan tratado así un caso semejante.

Los avatares que siguió este caso ofrecen material para una comedia como las que rodaban los italianos en los años sesenta. Tendría un éxito extraordinario, porque presentaría cómo funciona la Justicia española cuando intervienen, a la vez, la política y el corporativismo. Eso, sí, con un buen guion. “Director de cine” es, posiblemente, el sintagma más hinchado que conozco. Cualquiera puede ser director de cine, y de hecho, hay muchísimos directores. “Buen guionista” es uno de los más difíciles de encontrar. Por eso, no abundan los grandes guionistas.

Un informe periodístico de 2014 concluía: “Los tres jueces siguen ejerciendo en otros tribunales como si nada hubiera pasado. El ejemplo de El Negro lo siguió El Rubio y también se fugó. Ahora, otros siete traficantes de heroína están en paradero desconocido. Se trata, sin lugar a dudas, del mayor escándalo de la historia judicial española”.

El exministro de Justicia Francisco Caamaño (2009-2011) puso en marcha el primer proyecto de ley para modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. ¿A quién encomendó este trabajo? Al magistrado López Ortega. Cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones de 2011, López Ortega abandonó ese encargo.

El magistrado Juan José López Ortega es un pánfilo, como otros magistrados: el caso de las carteristas bosnias.

La Real Academia Española de la Lengua define a un “pánfilo” como “cándido, bobalicón, tardo en el obrar” y “panfilismo” como “benignidad extrema”. No me convencen estas definiciones psicologistas. No creo que el carácter particular del juez López Ortega tenga importancia en este caso. Lo que me interesan de él son los aspectos objetivos. María Moliner se acerca más a lo que entiendo por un “pánfilo”: “Se dice de la persona que no comprende, que no se da cuenta de las cosas y lo muestra así en su gesto y actitud parada”.

Aun así, tampoco me satisface la definición de María Moliner. Creo que, objetivamente, un juez pánfilo es el que ignora las consecuencias de sus decisiones. Y para ver actuando a un pánfilo que ignora las amenazas, recomiendo leer “El atolondrado”, de Moliére.

Desde luego, López Ortega, a la vista de lo bien que le había ido al ignorar las amenazas que, para la sociedad española representaba El Negro, volvió a actuar exactamente igual en el caso de las carteristas bosnias, años después. Dejó en libertad al “clan de las bosnias”, las mayores y más recalcitrantes ladronas en toda la historia del metro de Madrid.

Sumaban 330 antecedentes policiales y habían actuado durante diez años. Un juez con sentido de la realidad había ordenado la medida cautelar de que no volviesen entrar en el Metro de Madrid. ¿Qué fueron 330 antecedentes policiales para López Ortega? Como diría Jorge Manrique, “verdura de las eras”. Entonces, en compañía de otros dos jueces, emitieron una sentencia anulando esa medida cautelar.

Es una sentencia que debería aparecer también en la comedia que antes he propuesto. Los tres magistrados se dedican a justificar por qué las bosnias tenían derecho a seguir utilizando el Metro. De nuevo, no saben distinguir entre los aspectos éticos, morales y políticos. Y mucho menos, han estudiado las doce contradicciones entre esos aspectos, que tan bien ha estudiado el gran filósofo Silverio Sánchez Corredera.

Entonces, ¿qué pueden esperar los contribuyentes de este tipo de jueces? Pues sentencias como las de López Ortega.

Los magistrados que juzgaron el recurso de las bosnias se dedicaron al juego de “¿Por qué no hacemos esto…?” Respuesta: “Sí, pero…”. “¿Por qué no prohibir que las bosnias viajen en Metro y así protegemos a los contribuyentes y a los turistas?”. Y ellos respondieron: “Sí, pero…”. Y ya les pueden dar razones a jueces como López Ortega. Los tres emitieron justificaciones que no se tienen en pie. Incluso, llegan a emplear la expresión "muy discutibles» para rechazar los hechos que les presentan. “Discutibles”, pero ellos no fundamentan por qué son discutibles. ¿O todas las indagaciones policiales de los 350 robos son discutibles? La cuestión fundamental es: “Pero ¿cómo razonan esos magistrados?”.

Como decía Gustavo Bueno, muestran toda la blancura de la ignorancia sin la más leve mácula de creatividad. Ya puede pertenecer López Ortega a un grupo de jueces progresista. Es un inmovilista. No quiere que algo cambie y rechaza que un juez que no sea él tenga una idea creativa, original.

Los hechos son muy recalcitrantes. Hace un año, ha vuelto a repetirse la misma historia de las carteristas. Esta vez, con búlgaras. Y desarrollaban su actividad en la EMT. ¿Qué pasaría si cayeran siete años después en la Sala de López Ortega? Es fácil imaginar la respuesta.

Otra pregunta: en todos los años pasados, ¿ha presentado alguna propuesta López Ortega para resolver problemas reales de los ciudadanos?

Y aquí viene el último paso de este magistrado que protege a los que no favorecen a los españoles: el Ministro de Justicia actual, Juan Carlos Campo, le nombró nada menos que Coordinador del grupo de trabajo que ha de elaborar la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal.

O sea, que no sólo queda incólume un juez que firma la libertad de un narco en espera de ser juzgado, sino que lo elevan hasta un puesto en el que puede tomar decisiones de cara al futuro.

También suena a comedia cómo el Ministro de Justicia presenta este Proyecto de reforma: “El nuevo sistema liberará a los jueces y magistrados de la investigación de los delitos para que puedan centrarse en el ejercicio de su jurisdicción reforzando su independencia”.

Así pues, parece que van a ser los fiscales quienes se encarguen de investigar. ¿Y qué pasará con los jueces que demuestren no saber elementos fundamentales, como ética, moral y política cuando redactan sus sentencias?

“La futura reforma también perseguirá mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, así como la introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos”.

Ya hemos visto cómo López Ortega sabe tutelar los derechos de las víctimas. Decía Catalina de Rusia: “Los filósofos (los juristas, diríamos hoy) escriben sobre el papel que todo lo resiste; los políticos, sobre la piel de los ciudadanos, que es muy irritable”. En estas dos líneas queda resumida la diferencia entre el comportamiento de ciertos magistrados y el de los contribuyentes que pagan sus sueldos.

“La norma (la ley de Enjuiciamiento Criminal) obliga a una reinterpretación constante por parte de los juzgados y tribunales para dotarla de coherencia y adaptar su contenido a las circunstancias actuales”.

A la vista de los antecedentes de López Ortega, habrá que estar muy alerta para comparar cómo están ahora los artículos y cómo pueden salir después de intervenir este magistrado. Los partidos políticos suelen quejarse a destiempo. “A conejos huidos, palos en la madriguera”. Demuestran que tampoco dominan los fundamentos de la filosofía. Tendrían que examinar, artículo por artículo, la redacción de López Ortega. “Acatar” las sentencias no equivale a callarse. Cada vez será más corriente ver cómo los contribuyentes van a examinar y criticar sentencias por su falta de fundamentos.

En cuanto a Ortega, no hace falta pensar mal para ver cómo ascenderá al Tribunal Supremo. Una democión que, años después, se puede convertir en promoción.

Hace recordar la última línea, irónica, que Gustave Flaubert escribió en Madame Bovary, sobre el boticario Homais: “Acaba de ser condecorado con la Legión de Honor”.

Termino con una cita extensa de Gustavo Bueno, que siempre se ocupó de la Jurisprudencia y de la Justicia:

“Pero el cumplimiento de una sentencia del poder judicial sólo queda garantizado por el poder ejecutivo. Por supuesto, los jueces mismos jamás ‘se manchan las manos’, no actúan como verdugos; entregan al condenado al ‘brazo secular’ para que haga el trabajo sucio (esposar, poner en prisión, agarrotar); y esta circunstancia contribuye decisivamente a reforzar la impresión de ‘independencia’, respecto del mundo, de la que gozan sus sentencias, como si flotasen en un éter intemporal, sin perder por ello su fuerza mágica de obligar. Emanadas del seno de la ley pasan a flotar, junto con otras, en el éter purísimo de la justicia, y parecen cumplirse ex opere operato en virtud de su poder intrínseco.

Es una pura ilusión. Su fuerza de obligar procede de fuera de ellas mismas, a saber, del poder ejecutivo. Por ello, y salvo dotar al poder judicial de instrumentos ejecutivos propios (lo que implicaría, de hecho, crear un Estado dentro de otro Estado) tendríamos que concluir que las sentencias emanadas del poder judicial sólo existen realmente cuando son llevadas a efecto por el poder ejecutivo, por lo que habrá que afirmar que no son existencialmente independientes de él. Es, por tanto, evidente que la ejecución de una sentencia que ponga en peligro la existencia misma del poder ejecutivo y, con ello, en el límite, la existencia misma del Estado, tendrá que ser estorbada por este poder; y las sentencias que no pueden ser cumplidas (empezando ya por las sentencias a penas de cárcel de cien, doscientos o setecientos años) son sentencias utópicas, metafísicas, ridículas y puras ficciones jurídicas. Al principio que define, al gusto de los jueces, el poder judicial (fiat iustitia, pereat mundus) se opone otro principio que podría definir al poder ejecutivo, como responsable último de la eutaxia (buen orden) de la sociedad política: fiat mundus, pereat iustitia. O mejor: fiat mundis, pereant iudices”. (El Basilisco, núm. 22, 1996, pág. 32).