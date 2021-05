Ángeles y marcianos

“Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: siete ángeles con las siete plagas”, dice el Apocalipsis. Esa idea de hay determinadas maldiciones que de los cielos descienden se mantiene inveterada en la mente humana. Así, de vez en cuando, ante una mayor visibilidad o aumento de ellos, corre la certeza de que es la Administración la que arroja reptiles desde los helicópteros para alimentar rapaces. Al respecto no se me olvida que allá por los años 90 del siglo pasado un diputado del PP, de cuyo nombre sí me acuerdo, registró una Proposición no de Ley para que el helicóptero del Principado dejase de arrojar ofidios sobre campos y predios.

Y estos días he oído que el coronavirus lo lanzan los chinos desde “dones”.

Persistencias.

Los que sí parecen haber caído desde el empíreo en la tierra son algunos responsables políticos. LA NUEVA ESPAÑA, domingo 16/05/2021. Amplio reportaje con los alcaldes de Xixón, Uviéu y Avilés. “Grito unánime: Hay que cambiar la Administración”. “Hace falta una transformación. Muchos trámites son eternos”.

¡Recaramba! ¿Pero no son ellos la Administración? ¿No dependen de ellos muchos de esos trámites? ¿O es que son nefelibatas ajenos a ello?

Les doy un solo ejemplo de esa inutilidad (y encarecimiento de las cosas) en un Ayuntamiento: “Cien terrazas pendientes de un permiso”. “De la licencia depende que pueda contar con cinco de trabajos más”. “Verbalmente me han dicho que está todo bien. Pero desde el 28 de febrero que tramité la ampliación aún no me han enviado el papel”.

Completo el panorama. Determinada licencia. Todo listo en diciembre del año pasado. Revistado y aprobado oralmente. Todo OK, pero el papel no llega. Vueltas y revueltas sometidas al “vuelva usted mañana, que el funcionario no está (o teletrabaja o concilia o)”.

Respuesta, por fin: “En cuanto nos pongamos a ello, ahora estamos muy ocupados con lo de las terrazas”.

¿Marcianos?