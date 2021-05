¿Sabes decir que no?

Elena: “Todos mis errores de importancia se resumen en uno solo: no sé decir que no. Así de sencillo, así de cansino. En los momentos más importantes de mi vida no me atreví o no supe o no quise pronunciar esa palabra de solo dos letras que puede marcar una existencia en muchos aspectos. No dije que no cuando mis padres se empeñaron en que estudiara Derecho para seguir la tradición familiar, aunque yo aborrecía esa carrera. Quería ser veterinaria o maestra y no fui ni lo uno ni lo otro. Fui una buena estudiante porque siempre fui muy responsable, y fui durante un tiempo una abogada prestigiosa, o respetada al menos, hasta que llegaron los hijos y mi carrera se acabó.

No dije que no cuando Fede me pidió que me casara con él. Un chico majo, agradable, ocurrente y muy buen médico, pero lo que sentía cuando estaba con él no se parecía en nada a lo que yo pensaba que debía sentirse cuando estás junto a alguien a quien amas. Nuestras familias se pusieron muy contentas y aún recuerdo los deseos desbocados que tuve durante toda la ceremonia de boda de dar media vuelta, recoger la maldita cola del ñoño vestido nupcial (no dije no a los gustos de mi madre) y huir de allí. No supe decir no a las intenciones de mi marido de tener familia numerosa, y cuando llegó el cuarto paramos porque mi cuerpo amenazó con quebrarse, no porque al otro lado de la cama hubiera comprensión. No dije que no cuando Fede se empeñó en comprar un adosado y tampoco cuando se hizo con un piso en Huelva, y ya van 20 veranos de tedio cuando lo que yo soñaba de niña era viajar y viajar. No dije que no cuando Félix, cordobés al que conocí en un chat, me pidió un encuentro real. Está empeñado en que lo deje todo y me vaya con él. Espera mi respuesta esta noche”.