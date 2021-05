España y sus hermanas

En toda hermandad no todos los hermanos son iguales. En la hermandad del “big five” eurovisivo tampoco. Las cinco hermanas (Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña y España) tienen el privilegio de ir juntas de la mano a la final. Rinden examen a la vez y con igualdad de condiciones. Pero, ¿Obtienen el mismo resultado? No. ¿Casualidad? Tampoco. La “hermana” italiana fue rebelde, incendió las redes sociales con un escándalo por unas polémicas imágenes, pero arriesgó con un tema que se aleja de los cánones eurovisivos, de los estribillos ñoños pop-dance comerciales, de las divas de piernas kilométricas y melenas al viento de un ventilador, y aún así ganó. La “hermana” francesa también fue aplicada. A la indiscutible belleza de una melodía nostálgica que nos remonta a los tiempos de Edith Piaf, se suma la impecable presencia de su intérprete (Bárbara Pravi) y la sobredosis de sensibilidad que proyecta traspasando las pantallas y depositándose debajo de la piel de cada uno de los espectadores del festival.

¿Qué ocurre con el resto de “hermanas”? Tanto Alemania como Reino Unido y España se situaron en la cola del marcador. Las tres recibieron 0 puntos en el televoto, y el Reino Unido tampoco obtuvo puntos con el jurado. Un desastre.

Alemania lleva dos años consecutivos con pésimos resultados. Para España, la edición de 2021 ha sido la sexta vez consecutiva que se sitúa debajo del puesto 20, un récord de la lista negra de Eurovisión. Y nuestros hermanos británicos arrastran un sinfín de fracasos eurovisivos desde que entró el nuevo milenio y se alejan del esplendor de los años setenta, ochenta y noventa donde cosechaban muchos “twelve points”. ¿Casualidad también? ¿Manía por el “brexit”? Me temo que no.

Un tema eurovisivo dura tres minutos, y en ese tiempo los intérpretes tienen que engatusar al público. Da igual rock glam que pop discotequero o balada clásica. Da igual una puesta en escena arrolladora que algo más sobrio e intimista. Da igual cómo pero el éxito es que cautive. No hay recetas mágicas para ganar Eurovisión, pero sí formulas intencionadas para no dejar indiferente a cualquiera. Al menos, que no interese.

Lejos quedan las mieles de Massiel y Salomé que quién sabe si algún día volveremos a saborear. La vida sigue y de momento Eurovisión seguirá dando cuerda, manteniéndose en el top de audiencias, cosechando polémicas y coronándose con “trending topics” por más de un día. Hasta la próxima. Chi Vediamo en Italia.