¡Ay, qué Eurovisión!

El Festival de Eurovisión lleva demasiados ingredientes como para pasar desapercibido. Este año, celebrado en Róterdam, lo primero que me llamó la atención (una vez más) fue cómo Israel, sin estar en Europa, participa, sólo por colarse en la Unión Europea de Radiodifusión (UER), y cómo lo hizo días después de haber masacrado al pueblo palestino de Gaza con cientos de muertos; y presentó a una moza morenita (que no tiene la culpa) con un tocado de cabeza a modo de instalación eléctrica con resultado regular. Lo segundo fue el premio para los intérpretes italianos.

He tenido que hacer un esfuerzo para olvidarme de Gigliola Cinquetti, de Domenico Modugno, o Al Bano, para superar la victoria de media docena de supuestos roqueros, mala imitación de los “Rolling Stones”, en un barullo de canción, con un aspecto poco ejemplar para la juventud (se comentó que luego, pareció, que se estaban drogando tras la actuación) y que el voto popular los elevó al triunfo. Un voto popular que no acabo de entender, ni cómo funciona, ni qué clase de popular es la que vota.

Por otra parte, me fijé en la desolación en que dejaron al interprete español, Blas Cantó, que cantó bien el “Voy a quedarme”, pero desprovisto del espectáculo circundante que requiere este tipo de festivales. Lo dejaron solo ante el auditorio, con un tema compuesto por él en honor a su abuela, y que acabó emocionado con un resultado final pobre. Aunque tampoco hacía falta presentarse como Manizha, la representante de Rusia, que salió metida en una especie de biombo gigantesco de colores, que luego dejó aparcado y de pie en medio del escenario.

A la representante de Malta, Destinity Chukunyere, la llamaría “la bien criada”, setenta y cinco kilos para 1,60 m con 18 añitos. Hay que cuidar esa dieta. Que hizo un buen papel y un séptimo puesto final. Nuestros vecinos portugueses ya ni nos dan puntos, como era su costumbre, que presentó al grupo “The Black Mamba”, y la canción “Love Is On My Side” todo en inglés, y el cantante con un sombreo panamá y una voz de contralto, se quedó en poco. Al Reino Unido lo representó James Newman, un mozo vestido con una gabardina negra de cremallera de arriba abajo con una buena orquestación de viento, que luego hablaré de él.

Por Grecia cantó Estefanía, de origen holandés, con un traje estilo mono de lentejuelas azul y guantes tipo Gilda con cuatro danzarines alrededor. Otra nota fue la de Islandia, cuyos componentes grabaron la actuación porque uno tuvo el covid–19 y estaban en cuarentena, y se ve que la cosa les afectó, porque presentaron unos uniformes con sus avatares en el pecho muy de los setenta o por ahí. Los alemanes, tan estoicos, fue todo lo contrario, una canción divertida con Jendrik Sigwart, que en inglés se titulaba “I don’t feel hate”, “No siento odio”, se ve que el alemán sólo es para las pelis de nazis, claro que con ese título no venía a cuento, muy bien rematada con unos toques de claqué.

El estilo de Ucrania fue definido por los presentadores como “electrofolclore” con una pieza interpretada por el grupo “Go_A”, la cantante con corte de pelo a lo chico y un modelo muy arbóreo, que acabó con un crescendo final. Tix, nombre artístico del interprete de Noruega se vio entre angelical y delictivo.

Con dos gigantescas alas en la espalda y las muñecas encadenadas, que sufre en síndrome de Tourette, que son unos tics intermitentes, que también tuvo el que suscribe en un tiempo, lo mismo que André Malraux, y perdón por el símil. Finlandia presentó un grupo heavy metal con un título “Dark side” que lo dice todo, con una especie de desmadre modelo sauna a la finlandesa por el bochorno de la puesta en escena. Muy digna y normal la intérprete de Francia, Barbara Bravi y su canción “Voilá” y cantada en la lengua de Moliere y Baudelaire, que ya es un mérito, que le reportó la segunda plaza final.

No he incidido en las músicas, porque me sonaban casi todas parecidas. Modelo Eurovisión, que diríamos. La retrasmisión de TVE1 la llevaron a cabo con voz en off Tony Aguilar y Julia Varela. Sólo voy a citar a los “irrepetibles”, José Luis Uribarri y José María Iñigo en sus retransmisiones durante años, que ya intuían las votaciones antes de producirse, por aquello de las influencias geopolíticas. Nada que ver con las actuales. Un batiburrillo que no se sabe de dónde sale, con un sonido apelotonado, en especial cuando llegó la votación popular que dio un vuelco al resultado inicial por jurados.

Presiento que el famoso “Brexit” del Reino Unido, esa especie de xenofobia sin disimulo, les pasó factura, cuando la mayoría de interpretes, todos los votantes de los países, la cuna de la música pop, los presentadores del festival y algunos otros usaban la lengua de Shakespeare, cuando la ganadora Italia consiguió 524 puntos, United Kingdom se quedó en cero patatero. Increíble.