Me refiero a 1974, año en el que, por cierto, se reanudaron las obras del nuevo puerto pesquero tras casi un año paradas por haber quebrado la empresa responsable de su ejecución y también en el que se produjeron incidentes en el pueblo con motivo de que unos entendían que quienes se dedicaban a la pesca con el arte del palangre invadían los caladeros “La Piedra”, “La Maruca” y “El Calafrío”, utilizados desde siempre para la pesca del “pincho”.

Tras varios meses y con la mediación de la autoridad competente después de escuchar a las partes, se dio por finalizado el paro y el bloqueo al puerto con parte de la flota pesquera varada, que impedía el acceso de vehículos. Los del “pincho” llevaron las de ganar.

Y a lo que iba. Abril de 1974. Dos meses después de haberme nombrado cronista oficial del concejo y poco más de un año de designarme Delegado Local de la Juventud –los dos cargos con sueldo, por supuesto–, se celebró una reunión del Pleno de la Junta Local del Movimiento que presidía el entonces alcalde Urbano Cuervo-Arango, y al que yo pertenecía en representación de los jóvenes. En mi intervención informé del rumor insistente de que se pretendía instalar una central nuclear en la Concha de Artedo de las denominadas de circuito abierto, esto es, que el agua utilizada para la refrigeración vuelve al mar a altas temperaturas, lo que traería consigo el exterminio de la fauna marítima de la costa y el caos de una de las zonas con más auge turístico de la región. El Consejo aprobó rechazar tal posibilidad de forma unánime. Y dado que uno también colaboraba en la prensa regional, no tardé en dar cumplida cuenta del hecho y el 27 de abril el titular de la noticia en un periódico fue: “NO a la central nuclear en la Concha de Artedo.

Ello fue causa para que cundiese la voz de alarma en el pueblo y tuve el orgullo y el honor de ejercer como portavoz del mismo. Recuerdo la entrevista que para el telediario de Televisión Española me hizo Carlos Rodríguez –lo que casi le cuesta el puesto–, de cómo se ocuparon todos los medios de comunicación apoyando la no instalación de la central nuclear, la multitudinaria recogida firmas, en las que recuerdo no faltaron las de las viudas de Selgas y la familia Bravo, que residían por temporadas en La Torre de Villademar, donde solían veranear distintas personalidades, entre ellas los ministros Laureano López Rodó y Alberto Monreal Luque. Por cierto, lo de las firmas llamó poderosamente la atención a nivel regional y quisieron utilizarlas, y utilizarme, políticamente. Pero no piqué. Lo importante era salvar Cudillero.

Con motivo de las fiestas patronales de San Pedro, San Pablo y “San Pablín”, entrevisté para un diario regional al alcalde, Urbano Cuervo y, lógicamente, no podía faltar la pregunta relacionada con la famosa central nuclear. Su respuesta fue rotunda: Rechazo total, que resumió en cuatro puntos:

1.- Grave perjuicio a la fauna marítima y por tanto al sector pesquero, así como también al turístico.

2.- Latente peligro de radioactividad.

3.- Anulación de zonas urbanísticas residenciales y de playas.

4.- Peligro de desequilibrio ecológico.

Por otra parte, el sermón laico de l’Amuravela se ocupaba del asunto en los siguientes términos:

La Concha Artéu, San Pedru,/ quiarin ahora istrozanus,/ que nun l´hay mijor n´España/ sigún intindíus ya sabius.

Ya po la nuastra isperencia,/ que sirvi pa rifugianus/ cuandu n´a mar po lasfolas/ vémunus algu apuráus.

¡Nun lu pirmitas, Patrón,/ qu´en públicu protestamus;/ que llevin las nuclaris/ pa situis más apartaus!

Cuntigu ya Dios delantri,/ el cunsiguillu asperamus!

Ni qué decir tiene, que la ovación de la multitud presente en el entrañable marco de La Ribera (hoy mal llamada por muchas personas plaza de la Marina), fue de época, de las que no se olvidan.

El intento de la central nuclear pasó a mejor vida, porque, entre otras razones, la unión del pueblo fue fundamental. Por una vez, Cudillero cambió su nombre por el de Fuenteovejuna. Todos a una.