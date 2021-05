El sentido y la sensibilidad de Sen

El premio “Princesa de Asturias” de Ciencias Sociales del año 2021 ha sido concedido a un economista que, a mi juicio, representa lo mejor del espíritu que tienen estos premios en el capítulo de las ciencias sociales, cual es la visión integral, el ir más allá, el traspasar fronteras, por decirlo con las palabras de Albert O. Hirschman (quien, por cierto, era familiar suyo). Es economista, y ello le ha llevado al Nobel, pero es muchas más cosas. Su obra combina el rigor de lo económico con el calor de los filosófico. Por ejemplo, está detrás del denominado Índice de Desarrollo Humano que publica todos los años el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dicho índice nos da una idea del desarrollo que va más allá del medidor habitual, cual es la renta per cápita. En sus palabras, la renta per cápita “es un buen antídoto de la tentación de construir castillos en el aire”, “de olvidarse de la base material de la prosperidad”, pero hay que ir más allá, hacia las “capacidades”: “Los bienes y servicios son valiosos, pero no lo son por sí mismos. Su valor reside en lo que pueden hacer por la gente, o, más bien, en lo que la gente puede hacer con estos bienes y servicios”. Por ejemplo, “la nutrición de la gente depende no sólo de la disponibilidad de alimentos per cápita, sino también de, por una parte, consideraciones distributivas y, por otra, de factores tales como, por poner un ejemplo, la edad o el género”. En este último sentido es célebre su artículo sobre las mujeres olvidadas, en el que muestra las mujeres que se han perdido por no recibir el mismo trato que los hombres.

En síntesis, y como en su momento señaló A. B. Atkinson, Sen “ha hecho mucho para ampliar la perspectiva de la economía” y, por ello, es uno de los mejores representantes posibles del espíritu integrador de los premios “Princesa de Asturias” en el campo de las ciencias sociales.