La construcción de la sociedad

Por eso el grito de libertad hay que matizarlo. Ni mis células son libres, ni lo son las hormigas, ni los somos nosotros, como especie, si queremos sobrevivir.

Ocurre sobre todo en EE UU. Los padres de la patria formaban una sociedad compacta, de ayuda mutua provocada por las circunstancias y los nexos religiosos que les habían impulsado a emigrar. Eso se combina con el mito del explorador, del habitante de la frontera, individuo autosuficiente. Sus descendientes son los ácratas, personas que no admiten el poder regulador del Estado. En el extremo, se arman con ejércitos privados, para no pagar impuestos y transgredir las normas. Frente a un Estado grande, protector, reclaman uno pequeño que no se inmiscuya. Quieren ser todos hombres de frontera.

La capacidad de sobrevivir solo la exploró Thoreau cuando construyó en un terreno de su amigo Waldo Emerson una cabaña. Vivió relativamente aislado mientras comprobaba que bastaba dedicar unas horas a la semana al cultivo de alimentos o la caza, para subsistir. Varias veces intenté leer la memoria de esa experiencia, “Walden”, nunca pude acabarlo. Antes había escrito “Desobediencia civil”, donde defiende que se deben incumplir las leyes injustas. Lo hizo no pagando los impuestos porque, entre otras cosas, soportaban la guerra contra México. Fue a la cárcel. Creía en el autogobierno regido por las leyes naturales que él exploraba en sí mismo. Es el anarquismo idealista enraizado en la idea de que las tendencias del ser humano en libertad facilitan su propio desarrollo: “Quería vivir profundamente y extraer toda la médula a la vida”, dice en el comienzo de “Walden”.

Pero no es eso lo que mueve a los ácratas que son el extremo del liberalismo. Ellos consideran que la vida es una jungla donde triunfa el más fuerte y tanto ellos como los que no lo consiguen tiene su justo premio. Encaja más en el darwinismo social, una idea bien conocida que defiende precisamente eso: el triunfo del mejor adaptado para sobrevivir y procrear. Tal y como ocurre en lo más crudo de la naturaleza. Pero la sociedad humana debe su fortaleza precisamente a la renuncia a la total libertad individual en aras de un supraorganismo, como ocurre con la células en cada uno de nosotros. Cada una de ellas dejó parte de su libertad en manos de los sistemas reguladores, como el endocrino o nervioso. El gran paso es que nosotros lo hacemos conscientemente, nos fiamos de nuestra racionalidad no siempre eficaz, no siempre libre de prejuicios, para establecer reglas, obligaciones y derechos. Estamos en ello, avanzando con pasos lentos, a veces equivocados. Saberlo y saber que estamos en construcción de un complejo organismo que inventamos es apasionante.