Porque sí, hay un problema. Y hasta ahora se escuchó mucho a los osos, porque era (y sigue siendo) necesario; pero ya va siendo hora de escuchar más a las personas, a esa otra especie amenazada que es el hombre rural y que en el Suroccidente convive a diario, y de forma cada vez más intensa, con el oso.

Asturias ha recibido un zarpazo de realidad. La realidad de la que venían advirtiendo vecinos de Gedrez o Genestoso, en Cangas del Narcea, o los de El Bao, en Ibias. Aquellos que ya se encontraron algún ejemplar a la puerta de su casa, o subiendo a su panera, o rebuscando entre la basura de contenedores. Y aquellos que reclaman que las autoridades regionales se dignen a escucharles, a salir de Oviedo y acercarse a visitar su terreno, a ver “in situ” lo que cuentan pero sienten que no es escuchado en la capital. Hay osos, cada vez más. Y ya no es nada raro encontrarse con ellos. Y cada vez se asustan menos con el ser humano. Hace falta que no pierdan el respeto y que mantengan ese término que tan de moda puso la pandemia: la distancia de seguridad.

El grave encontronazo sufrido por la vecina de Sonande debe ser tenido en cuenta en su justa medida. Ni más, ni menos. Ni criminalizar al oso ni marginar el ataque ocurrido porque es un hecho aislado y “no volverá a ocurrir”. Quienes tenían la venda puesta deberían quitársela. No son osos amorosos, ni el oso Yogui con su amigo Bubu correteando felices y amistosos por una versión amable del parque de Yellowstone. No son dibujos animados.

Son animales salvajes, en libertad, con todo lo que ello implica de bucólico pero también con todo lo que ello implica de riesgo en la convivencia con quienes viven en y por el campo.

Nadie quiere atacar ni perjudicar a la población osera. Pero sí es necesario establecer protocolos contundentes para evitar, en la medida de lo posible, encontronazos y, sobre todo, impedir que se habitúen a acercarse a los pueblos. Si es que se aplica alguna medida, lo que hay ahora establecido no está sirviendo.

Que pregunten en El Bao por los petardos. A sus vecinos –entre ellos, el oso, que ya es uno más– les entrará la risa. A “Serafín”, como han apodado a su inesperado e indeseado huésped casi diario, le tiran más las cerezas o los restos de comida en los contenedores que molestia pueda causarle en sus tímpanos la pirotecnia. Y no se pueden rodear de vallas electrificadas los pueblos como se hace con las explotaciones apícolas de la zona, protegidas como si de pequeños alcatraces se tratase.

Hará falta replantearse cosas. Seguramente no valga con parches, porque el escenario, tal y como llevan tiempo diciendo muchos vecinos, es nuevo. De lo contrario, esos bocetos de aldea del siglo XXI y ciudadanos agropolitanos, tan bonitos sobre el papel, habrá que entregárselos a los plantígrados, porque ya ni quedarán habitantes bípedos en los concejos más rurales.