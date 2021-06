No es el caso

Si yo fuera capaz de escribir sobre magnitudes físicas de carácter vectorial, me habría dedicado a la ciencia y publicaría en “Nature”. ¿Cómo es posible, me pregunto, que comience un texto colocando una palabra cuyo significado ignoro? Es posible porque es lo que hacemos todos los días, hablar a ciegas, en la confianza de que sean las palabras las que vayan formando grupos de significado. En ocasiones, al releer lo escrito encuentras uno de esos grupos que se han formado por casualidad y te vas contento a la cama o a donde sea que te vayas cuando no sabes dónde ir. En la cama pienso a velocidades de vértigo, pero basta que me levante a escribir lo pensado para que surja un imprevisto por el camino. ¿Este verbo iría mejor en presente o en pretérito? ¿Esta oración de relativo es necesaria? ¿Cómo se escribe Hitchcock?

Pensar rápido, escribir rápido, desenfundar el primero, poner la bala donde se ha puesto el ojo… No es fácil, créanme. De vez en cuando hay un grupo de palabras que forman un nicho ecológico, signifique lo que signifique nicho ecológico, y uno, para premiarse enciende un cigarrillo. Si fuma, claro está, que tampoco es el caso.