De electrodomesticados a electroyonquis

Dediqué una hora a la subida de la luz en los periódicos. En vano. No retengo, no comprendo, me falta base. Encendí la radio confiando en que me ayudaran los tertulianos, que saben de todo, pero, uno tras otro, confesaban no aclararse y se iban a los indultos. No puedo arrojar luz al respecto porque no lo entiendo y porque escribo en hora punta y podría subirle la lectura un pico como nos subirá la factura.

Las eléctricas quieren oscuridad al respecto. Podrían movilizar estos días a los políticos que tienen en sus consejos de administración para que nos justifiquen los injustificable como hacían cuando eran ministros y portavoces, pero ni lo intentan. Podían aprovechar que Pablo Iglesias se ha cortado la coleta para que asalte el cielo del consejo de administración y nos lo diga en populista, pero no lo enchufan.

Cuando le damos al power, les damos el poder a las eléctricas que hicieron una transición a la competencia para la que pagamos casi 12.000 millones de euros. Se puede decir en pesetas porque en esa moneda se les asignaron 1,6 billones (sin m) de ellas. Y siempre han tenido un motivo nuevo, irrenunciable, inexplicable o incomprensible para seguir subiendo el precio.

Ahora se nos dan unos horarios y precios como una herramienta que usar en defensa propia, como un berbiquí con el que repeler un asalto con subfusiles. Hay horas más baratas y más caras.

Podemos dormir tranquilos, Teresa Rodríguez de Lecea –especialista en Historia de la Filosofía en lengua española de los siglos XIX y XX, redactora jefe de “Tiempos de Paz” y muchas cosas más– no se va a levantar a las dos de la mañana para planchar porque su hija, Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, no se lo ha recomendado. Quizá no haya planchado a ninguna hora. Yo he logrado no hacerlo. Pagando siempre. Durmamos tranquilos por ella, pero no descarte que el centrifugado de una lavadora perturbe su sueño si el vecino anda apurado para llegar a fin de mes. No sueñe con ovejas eléctricas, androide.

Pertenezco a la generación que vio entrar los electrodomésticos en casa, cuando las bombillas eran de 40, las lámparas, octópodas, y las amas de casa corrían el riesgo de morir “pegadas” a la lavadora. Eran conquistas personales, familiares y sociales que nos electrodomesticaban. Nunca han dejado de hacerlo hasta convertirnos en electroyonquis. Todo lo que usamos va a la pared a mamar corriente. No se trata de la lavadora que sacó a las mujeres de la fuente; ni de la nevera que acabó con la fresquera de malla metálica… ¡es que el cepillo de dientes es eléctrico! El fuego ya no es de fuego, es de cristal y electricidad, y la leche ya no vierte en el cazo, sino en el microondas.

Cada persona es un mundo, pero también es un móvil que se recarga en la pared cuando se queda sin batería y puede quedar sin fuerzas en punta, llano o valle. También es una tableta, un ordenador, un televisor. Calentamos y enfriamos por electricidad. Nos empujan a comprar coches eléctricos. Penetremos en la intimidad de los que han abandonado lo manual y digital: los aparatos masturbadores de moda son eléctricos. Tampoco se recomienda cargar el vibrador fálico en hora punta.

Miro a la nevera con rencor: para darme el mismo frío que mantiene los alimentos frescos arriba y congelados abajo pasa el día comprando electricidad al tuntún: por la noche, barata; al despertar y acostarse, a precio mediano, a otras horas carísima. Me dejo llevar por la obsesión del día –ganarles la partida a los tahúres eléctricos- y comeré ensalada y fruta y por la noche calentaré la comida de mañana para que se fastidien.

La vida sucede con todos sus gastos en hora punta y los salarios se pagan en hora valle. Ameno paisaje social. A la sociedad le va mal, pero a las eléctricas qué más les da. Un poquito de inflación, la del coste de la energía que está detrás de cada trabajo, cada producto, cada servicio y en toda nuestra electrodomesticidad de electroyonquis es justo lo que necesitamos.