¿Indultos o amnistía encubierta?

Está claro que, digan lo que digan los miembros del Gobierno, se va a producir de manera inminente una amnistía para todas aquellas personas involucradas en la declaración unilateral de independencia de Cataluña, también denominada “procés”, del que dentro de poco se cumplirán los cinco años.

La amnistía de los delitos cometidos es una figura que no existe actualmente en el ordenamiento jurídico español. Es decir, no está contemplada hoy en día la posibilidad de otorgar un indulto con carácter general a un colectivo de presos por darse en ellos una serie de circunstancia comunes, como pudo ser, por ejemplo, la amnistía para los presos políticos que se produjo en España en 1977 una vez muerto Franco.

¿Cómo se va a arreglar entonces el Gobierno de la Nación para que los Junqueras, Pugidemont, Jordis y demás salgan de la cárcel o regresen a España de manera prácticamente impune? No es demasiado complicado, veamos. Respecto a los que se encuentran en prisión, la vía que se va a utilizar será la del indulto. Es cierto que se están alzando voces diciendo que no se dan los requisitos para otorgar tal medida y que en caso de que así se haga se recurrirá la decisión en vía judicial. Decir en primer lugar que estoy en contra de la institución del indulto, no en este caso particular, que también, sino de manera general. Considero un anacronismo sin sentido que en el siglo XXI se esté aplicando una ley que data de 1870, año en que, fíjense donde vamos a parar, se estaba librando la primera guerra franco-prusiana. Según esta ley, la Ley del ejercicio de la gracia de indulto, el Consejo de ministros, a través del Rey, puede dejar sin efecto una resolución judicial eximiendo del cumplimiento de la pena a un reo condenado por sentencia firme.

Dicho lo anterior, no creo que a la solicitud de indulto por parte de los presos del “procés” le falten los requisitos jurídicos que muchos dicen. En primer lugar, no son necesarios los informes favorables ni de la Fiscalía, ni del Abogado de Estado ni siquiera del tribunal sentenciador, por lo que, aún siendo contrarios a la medida de gracia, tales informes tendrían únicamente carácter informativo, nunca vinculantes para el Gobierno. En segundo lugar, para conceder el indulto la ley únicamente exige que concurran los requisitos de justicia, equidad y utilidad pública, todos ellos conceptos lo suficientemente ambiguos para aplicarlos sin excesivo contorsionismo jurídico a los presos secesionistas catalanes. La falta de arrepentimiento de éstos, así como su falta de compromiso para no volver a delinquir, aun siendo cierto, no les cierra la vía del indulto ya que no viene recogido en la ley como un requisito para la concesión de la medida de gracia, probablemente porque el arrepentimiento es un concepto que pertenece más al ámbito religioso que al jurídico. ¿Cómo se acredita fehacientemente que un condenado está arrepentido?

Respecto a la diáspora de fugados de la justicia por diversos países de Europa, la vía que probablemente se aplicará para que se vayan más o menos de rositas será la de modificar los artículos del Código Penal relativos al delito de sedición, rebajando o incluso eliminando la pena con la que se castiga tales ilícitos penales.

En nuestro ordenamiento rige el principio general de irretroactividad de las normas jurídicas, lo cual quiere decir que la eficacia de una ley no alcanza a hechos que se produjeron con anterioridad a su entrada en vigor. Pero existe una excepción y son las leyes penales cuando éstas son favorables al reo, es decir, si se produjera una modificación legislativa en el sentido de dejar impune el delito de sedición, esta reforma se aplicaría de forma retroactiva a todas aquellas personas que se fueran a juzgar en el futuro acusadas por tales delitos, ya que al ser una ley mas favorable al procesado que la que existía cuando se cometieron los hechos delictivos, podría ser aplicada de forma retroactiva. Esta, creo, será la vía que se aplicará a todos los involucrados en el “procés” y que aún no han sido juzgados por encontrarse huidos de la justicia.