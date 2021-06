Las enfermeras no son las “chicas del cable”

Soy abuela de una enfermera y paciente del centro de salud de la Lila. Esta mañana se me atragantó el café con la noticia en primera plana de su periódico: “Los médicos de primaria reclaman que las enfermeras asuman más trabajo”.

Al leer la noticia me acordé de mi médica, que es lista como una centella y además tiene poderes extrasensoriales, aparte de muy mal carácter y muy poca educación. Lleva más de un año sin ver pacientes. Todo por teléfono y rápido porque si te extiendes un poco, te corta. Es tan avispada que por teléfono me vio un tapón en un oído y me citó con la enfermera para que me lo sacara, pero no era un tapón, era una otitis nosequé… Por teléfono me recetó un colirio para un ojo y resultó ser un orzuelo. Por teléfono me diagnosticó una infección de orina que, por supuesto, no era tal y por la pericia de mi doctora tomé siete días antibióticos sin necesidad. Por teléfono me dijo que tenía lumbago y me dio cita con la enfermera, que ve en su consulta a los pacientes, porque por teléfono no los puede curar, ni tomarles la tensión, ni poner inyectables, ni hacer controles de glucosa y sintrom, ni poner una sonda vesical o nasogástrica, ni poner un vendaje, ni hacer un taponamiento nasal, ni hacer una sutura, ni poner una vacuna, ni hacer una extracción de sangre, ni hacer curas en domicilio, sin saber la mayoría de las veces dónde se meten. Todo esto y presencialmente lo hicieron “las vagas” de las enfermeras durante toda la pandemia, y lo siguen haciendo hoy.

Ellas no son “chicas del cable”, están hechas de otra pasta, no se atrincheran ni se acobardan ante la pandemia. Y sobre todo tienen ética y dignidad y no cargan contra el colectivo médico cuando las cosas vienen mal dadas. Están acostumbradas a asumir y resolver, y no a que se lo pongan todo en bandeja con el beneplácito de los jefes que tienen miedo al todopoderoso colectivo médico.

Y ahora esta médica tan lista, y muchos más como ella, no digo todos, que están encantados en su papel de “chicas del cable”, quieren que las enfermeras de primaria trabajen más. ¡Qué cara más dura! Que los jefes pasen por los ambulatorios y observen quién trabaja y cuántas de las consultas presenciales son tales. Porque, sinceramente, hay médicos tan encantados con esta situación, metidos en su consulta, cerrados a cal y canto en ella como si de un búnker se tratara, que solo les falta que les lleven la paga a casa.

¡Animo a todos los pacientes a que saquen la cara por su enfermera y por que, de una vez por todas, los médicos vean a sus pacientes.