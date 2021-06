Calvin Coolidge, aquel presidente de Estados Unidos que no se caracterizaba precisamente por su locuacidad, dijo que recaudar más impuestos de lo estrictamente necesario es igual que legalizar el robo. Marx recalcó que solo hay una manera de matar al capitalismo: con impuestos, impuestos y más impuestos. La izquierda de hoy, por lo general, no aspira a liquidar el capitalismo, solo a vivir en él imaginándose que lo ha derrotado. Para ello, para redimirse y financiar un gasto público que no siempre es necesario y que en muchas ocasiones resulta superfluo, se apunta a las crecidas fiscales incongruentes y abusivas. Los tarifazos, los catastrazos acaban pasándole factura cuando el país empobrece y se encuentra con la lengua fuera, suficientemente exhausto. Entonces es cuando las urnas convocan a la derecha.