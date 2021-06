Un tiempo para indultar

Una, que se malicia que Sánchez usa la Biblia según su sacratísimo interés, –de Sánchez, no de la Biblia– pasa de recordarle aquello de Mateo de «que tu sí sea sí y tú no sea no; que lo que pasa de esto, de mal principio proviene» o de pedirle que quite sus oportunistas manos del rey Salomón, pues él lo mismo se amarra ahora al indulto que mañana a la condenación eterna, con el valor temporal que le da a su palabra, reconocido por su persona: «Eso lo dije en 2019», ergo lo que dije en cualquier momento lo cambiaré si me conviene.

Según sus defensores –que los hay– Sánchez emula a Blair en su proceso de paz irlandés, y por eso se deja tentar por Junqueras-Aragonés. No sabemos si llegará en algún momento el «vade retro». Mientras tanto él gana tiempo en Moncloa, que, visto lo visto, es lo único que coincide hoy en día con sus reales intereses.