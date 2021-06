De la cocina nocturna a la crudivegana o al “bocata”

Desaparecidas las cocinas de carbón–¡en Asturias y Aragón aún permanecen algunas en uso!–, declarados los combustibles fósiles perniciosos para la vida terrestre, contribuidores del nefasto cambio climático, las nuevas viviendas se construyen con cocinas eléctricas, vitrocerámicas o de inducción; los hornos de leña ya solamente quedan en uso industrial y también se han abandonado casi completamente el gas, butano, propano o cualquiera que se utilice para cuestiones del hogar o pequeñas factorías artesanales, por lo que son ya casi todos eléctricos. Los que utilizan microondas son obligatoriamente eléctricos. Otro tanto irá ocurriendo con los calentadores y calefactores. Es decir, el camino nos dirige al uso de aparatos eléctricos para todas las actividades de la vida. Y no solamente el planchado será más barato por la noche, también el lavado, el aire acondicionado habrá que encenderlo por la noche y, aunque mucha gente prefería ducharse por la noche, con el tiempo se popularizará la costumbre de hacerlo antes de acostarse, lo que nos lleva a ir a la cama también más tarde. También significa dormir menos. Es decir, la carestía eléctrica nos cambiará totalmente la vida.

Preocupa también que con los horarios que se establecen para el coste de la electricidad la manutención subirá también de precio. En la mayoría de los hogares la preparación de los alimentos se hace en horario punta, normalmente antes de comer, ya que lo habitual es comer cuando los alimentos están recientemente preparados. Y si la tendencia era a almorzar cada vez más temprano, su preparación se hará cada vez más dentro del horario caro. Retrasarlo es posible pero poco probable, salvo en vacaciones o jornadas estivales.

Por supuesto, si el coste de elaborar los alimentos en casa se encarece, lo mismo ocurrirá en la hostelería, que repercutirá los aumentos de la energía en los precios de su servicio. Por lo tanto, comamos en casa o en un restaurante, la alimentación saldrá más cara. O nos hacemos entre vegetarianos simples y crudiveganos. Podemos empezar preparando los alimentos “al dente” para utilizar menos tiempo la cocina e ir acostumbrándonos a las comidas cada vez menos cocidas, asadas o fritas hasta llegar a las crudas. Es decir, nos dedicaremos a las ensaladas, a las crudités, las hortalizas crudas con salsas frías o los ceviches. Haga frío o bochorno. Menús mediterráneos, especialidades francesas o de diferentes mesas de países ribereños del Océano Pacífico o el Caribe, mayoritariamente.

En fin, todo tiene solución, aunque nos quite el sueño. Dormiremos menos porque, como no nos han dejado una simple hora de coste barato para las labores del hogar –cocinar, lavar, planchar…–, cocinaremos por la noche. Cocinaremos menos para pagar menos. Lavaremos “a la piedra”, como señalan algunas revistas de moda, como los vaqueros del far west. Plancharemos menos porque ya lo dijo un modisto gallego: “La arruga es bella”. Nos convertiremos en crudiveganos porque se lo permiten a las grandes compañías eléctricas, aunque algunas nos cobren por el coeficiente del CO2 que no emiten.