Instrucciones de uso: la vida

Verónica: “Abre mucho los ojos, cierra a menudo la boca, escucha con atención, camina sin prisas, disfruta del paisaje, lee los silencios, párate cuando los demás corran, no des rodeos, toma atajos siempre que te permitan ganar tiempo para perderlo, respeta el dolor ajeno y no alardees del propio, no sonrías sin ganas y llora siempre que te dé la gana, duda de tus dudas y ayuda incluso aunque no lo agradezcan, ríete de quien quiera ser tu enemigo y reserva la compasión para quienes no saben lo que es apasionarse, deshollina tu cerebro con buenas lecturas y aprende a tomar el mando dejando la televisión apagada cuando solo es ruido, movilízate contra el móvil que te incomunica, sal de esos grupos de guasap que solo aportan emoticonos y chorradas, ten lejos a los compañeros que solo buscan colisiones y a los que se pasan el día rezongando, no permitas que ningún jefe te haga sentir esclava, da la espalda a quienes hacen de la vida una competición de egos y no te permitas traicionar el último sueño que te vino a iluminar la vida, deja de confundir arrepentimiento con mala conciencia y encoge los hombres cuando alguien intente subirse a ellos para trepar, desconfía lo justo y solo ante lo innecesario, respeta tus creencias y lucha a muerte por vivir sin rencores, cancela los hastíos y olvídate de las renuncias, haz acogedores los paréntesis, libera los puntos suspensivos, colecciona exclamaciones y no pienses en el punto final, intenta llenar la memoria de escenas que no te canses de volver a ver y nunca digas adiós a la niña que fuiste porque ella sabe muy bien lo que eres y lo que siempre quisiste ser, aprende de nuevo a jugar y rechaza trampas propias y ajenas porque, por si no te has dado cuenta, la vida es una partida que solo puedes ganar cuando pierdes el miedo a perder. ¿Vale?”.