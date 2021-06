La cuestión catalana otra vez

Sí, Cataluña de nuevo. Una particularidad decisiva de los nacionalismos catalán y vasco es que en la democracia española siempre han desempeñado un papel protagonista, en especial cuando, a falta de una mayoría suficiente en el Congreso de uno de los dos grandes partidos, han hecho valer sus votos en la formación y la estabilidad del gobierno. Las portadas de esta semana han estado dedicadas al mensaje de Oriol Junqueras y las reacciones que se sucedieron. Entre estas, destaca la réplica de Jordi Sánchez, dirigente de JxCAT, castigado igualmente con prisión, que a su vez ha suscitado posturas encontradas. El independentismo vive en estado de agitación permanente. Prosigue el enorme desbarajuste político e institucional de la Generalitat en que derivó el vano intento de que los catalanes ejercieran soberanamente el derecho de autodeterminación.

La política catalana es una cacofonía. Poco después del nombramiento del gobierno autonómico, acompañado de un suspense bien cronometrado, los líderes presos se han apresurado a imponer su voz, convirtiendo al President en un convidado de piedra y disparando la tensión en todas las direcciones entre los socios de la mayoría parlamentaria. Las grietas en el seno del independentismo son mayores. El anuncio del indulto ha sido recibido con una actitud diferente, según la situación judicial de cada uno y las consecuencias en clave estratégica que se le supongan. Ante una eventual negociación, aún no está claro quién se sentará en la mesa. La participación del líder republicano, y en ese caso la probable de otros dirigentes, flota en el aire en forma larvada. Y tampoco está definida la posición inicial de las partes. Los independentistas insisten en su reclamación inamovible de una amnistía y el derecho de autodeterminación, aunque ambas peticiones traspasen la Constitución, pero muchos renegaban del indulto y ahora lo defienden enérgicamente, del mismo modo que algunos, no todos los que apoyan al Govern, han renunciado a la vía unilateral por tiempo indefinido.

Lo que parece que no figura en la agenda de Aragonés es abrir un diálogo con los partidos catalanes no independentistas, la condición que en alguna ocasión había puesto Pedro Sánchez para iniciar una negociación. Primero, solía decir, deben hablar los catalanes entre sí, porque este es un problema interno de Cataluña, y ponerse de acuerdo. Ahora asume la existencia de un conflicto entre Cataluña y España, y se propone arreglarlo en una negociación bilateral en la que al otro lado estará el presidente autonómico, que no ha sido el candidato más votado en las elecciones catalanas, ni cuenta con el respaldo explícito de los partidos que votaron su investidura.

No resulta fácil discernir si el diálogo que se prepara es el producto de la confluencia táctica de socialistas y republicanos o un esfuerzo para institucionalizar definitivamente la cuestión catalana. El hecho es que el PSOE afronta este reto sin hablar con la oposición, al contrario de lo que hizo para alcanzar los grandes pactos autonómicos de 1982 y 1992. A Pedro Sánchez le ha bastado un guiño de ERC, que exhibe un historial interminable de deslealtades, la más sonada fue la de la declaración de la independencia de Cataluña, para adentrarse solo en la frondosidad de las demandas catalanistas. La negociación está rodeada de una gran expectación y cierta inquietud por la debilidad del gobierno español y las concesiones que pueda hacer. Los independentistas se han replegado, admitiendo su fracaso, pero no han cedido un ápice en sus pretensiones. La desconfianza por todo lo ocurrido en estos años pone a Sánchez y Aragonés bajo una vigilancia estricta. Los constitucionalistas españoles y catalanes de cualquier color, sus socios en los respectivos gobiernos, los socialistas discrepantes, no apartarán la vista de la mesa de diálogo hasta que puedan evaluar el fruto de las conversaciones.