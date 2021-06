El mercadillo

Creía haberlo visto todo en el vomitorio de las redes sociales, pero entonces he oído a Irene Montero, que mezclaba el asesinato de las dos niñas a manos de su padre con el caso de Juana Rivas, esa mujer a quien la actual ministra y sus coristas animaron a secuestrar a sus hijos, y que ha ingresado, por ello, en prisión. Ha dicho la ministra que lamenta no haber estado ahí para frenar el asesinato, cuando sí estuvo allá para animar a Rivas a un suicidio judicial, y ha aprovechado para calzar su nauseabundo potaje de ideas vagas, gaseosas, su argumentario, que todo lo explica con una regla de tres. No existe una norma común a la anomalía del asesinato de los hijos. Pero si a esos funcionarios de la propaganda les importase, en vez utilizarlos para colar un mensaje machacante, mirarían el fenómeno de lejos, pacientes. Y sabrían, entonces, que matan a sus hijos los padres y las madres, a veces por separado y otras en comandita, y que lo hacen por los motivos más variados y siniestros, pues no hay un esquema simple para la multiforme maldad.

Me pregunto: ¿hay hechos para los que aceptemos no tener una explicación de antemano, o preferimos vivir en la ilusión de que todo encaja? ¿Acaso no hay prodigios y monstruosidades para los que nadie está puesto sobre aviso? ¿No existe el fenómeno misterioso y terrible que se da sin que 12 millones de pesados hayan terminado de perfilar su argumentario político? Hemos dado la espalda a la novela y es terrible, pues nos hemos entregado a los brazos del panfleto: un papel que te explicará el vuelo caótico de las moscas como si fuera parte de un sistema, y que para todo tiene una solución.