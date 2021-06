El viejo PSOE ya no existe

Como Ferraz ni olvida ni perdona –ejemplos hay en el socialismo asturiano de destacadas devoluciones a los corrales desde que se instauró la monarquía de este Rey Sol refulgente–, Susana Díaz quedará aparcada en el desván oscuro de los trastos viejos, con sus camisetas recientes de mensajes ñoños (“It’s on time to make the magic”) que no le sirvieron para hacer magia frente al gran prestidigitador, capaz de vender humo como un encuentro de altura un paseo de medio minuto con Biden.

Quienes preveían, con la reunión de boys scouts en Colón y las primarias en Andalucía, un domingo de dolores para el presidente del Gobierno erraron el tiro: la jornada acabó en loor de gloria: Espadas en lo más alto del Sur y Ayuso metiendo al Rey y a Casado en un apuro al vincular al monarca con el indulto a los secesionistas, con frenada y envaine posterior de la presidenta madrileña. Al PSOE de Sánchez le vienen bien dadas, más por los errores de bulto de sus rivales que por sus propios aciertos, que se cuentan con los dedos de una mano y sobran cinco.