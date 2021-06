Simulacros

La UE ha dado luz verde al plan español de recuperación y este verano lloverán los millones del primer desembolso. Más tarde se verá si este Gobierno es capaz de hacer frente a las reformas que Bruselas reclama como condición para soltar el dinero. Pedro Sánchez, que ha pasado un par de tragos difíciles, vuelve a estar encantado de conocerse a sí mismo con la inyección económica aprobada y confiando en que los indultos a los secesionistas pasarán enseguida desapercibidos para una población que aspira a liberarse de las preocupaciones y del sufrimiento tras el largo período de la pandemia. En esta vida el final de un viaje es casi siempre el principio de otro.

El presidente del Gobierno, consciente de sus posibilidades y de su suerte, ha emprendido esta vez uno sin retorno. Sabe que hay montañas que nadie puede escalar hasta que alguien las escala, pero desconozco si le han dicho que también hay barcos que jamás se hundirían hasta el momento en que se hunden. Él lo intenta todo en nombre de una ambición personal desmedida, se balancea en el presente, poniendo en riesgo la unidad del país, y prefigura un futuro a grandes rasgos y a treinta años vista que no se lo cree nadie y que tampoco tiene sentido creerlo. Cuando no, se entretiene jugando a hacernos creer que asaltar a Biden en un pasillo equivale a mantener una conversación entre estadistas. Practica los modales de un barbián de catalogo, si no le invitan a la mesa se da por invitado. Eso fue, al parecer, lo que hizo ante la indiferencia del presidente de Estados Unidos. ¿En 29 segundos de qué se puede hablar?, nos preguntamos. Da igual, una conversación es cosa de dos y uno de ellos, Biden, como se percibe en la grabación, estupefacto, apenas abre la boca para respirar. Todo forma parte de un simulacro con el que se quiere dar a entender que la política está llena de contenido.