L’alcordanza de los otros

Poco nos pueden descubrí les esumaciones referente a les víctimes. Los familiares de los fusilaos guardaron memoria de los sos nomes y biografíes, de les feches en que los fueron a buscar y, en bien de casos, de los sitios onde-yos echaron tierra enriba. Cuéntame Francisco García Pérez, compañeru y maestru articulista d’esta mesma cabecera, procedente d’esos valles de Grao, que la xente de los pueblos vecinos acudía al Rellán, a les nueches, a sentí les voces de los parientes asesinaos, y habíalos qu’aseguraben entedelos claramente rogar tovía, dende l’otru mundu, a los executores: “¡P., nun me mates! ¡P., nun me mates!”

Más que la de les víctimes, digo, a ún resúlta-y particularmente interesante la posible “memoria histórica” de les families de los que dispararon. ¿Los fíos y los nietos de P. tamién guarden, na alcordanza, el relatu de les nueches que’l padre o’l güelu salió a visitar al vecín, en compañía de tal y cual, cola Mauser al costazu? A les llargues escurecíes de les otoñaes de les décades de los 40, 50, 60…, de la que s’arroxaba la cocina carbón y se comentaben los pequeños acontecimientos del día alredor de la mesa, na confianza familiar, ¿repasaben los nomes de los que fusiló’l peisanu, los de les vildes y güérfanos que podíen atopar pelos caminos? “Esta mañana cruceme cola madre de Fulanito, el neñu que mató to pá nel Rellán, el que tendría agora’l to tiempu, Ramonín.” Abulta imposible. Si acasu, xuxuriada, solos ya n’acostándose la mocedá, el peisanu y la peisana cambiaríen alguna escura referencia llena de sobrentendíos, confiando que les palabres nun subieren, col calor del carbón, pa los cuartos de dormir, aquellos cuartos de les cases de pueblu que teníen el suelu de madera confidente que too nos lo dexaba sentir mientres esperábemos la llegada del sueñu, ¿acuérdase usté? Pero habralos que nunca oyeron nada.

miliorodriguezcueto.wordpress.com