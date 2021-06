Más perros que niños

Sé de al menos dos familias que acaban de recibir la notificación de sendas multas de 600 euros a nombre de uno de sus hijos adolescentes. Los menores fueron denunciados hace un año, en la primera desescalada. Al menos uno por estar con dos amigos en la calle haciendo un poco ejercicio cuando solo se podía practicar de forma individual. El otro, quién sabe, tal vez se habían bajado la mascarilla por el calor. 600 euros a un crío es una pasta. Y un desatino, a día de hoy, cuando cientos de turistas se reúnen de noche en la playa para hacer botellones, y cuando ven a la policía se mueven cien metros para seguir bebiendo. Cuando cientos de treintañeros y cuarentañeros se apelotonan en las terrazas y montan juergas copa en mano al ritmo de los altavoces. Han tenido doce meses para coger esa multa de los chavales y tirarla a la papelera, como han hecho con la práctica totalidad de las denuncias que han tramitado los agentes de todos los cuerpos durante la crisis sanitaria, pero han preferido enviarla a los padres, como regalo de fin de la tercera ola, o la cuarta. No vayamos a preguntar cuántas sanciones a dueños de perros que no recogen sus excrementos o pasean sueltos se han tramitado, y su importe, para no profundizar aún más en el difícil reto demográfico.